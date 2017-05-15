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Лидеры 30 стран приняли итоговое коммюнике форума "Один пояс - один путь"

Экономика и бизнес
15 мая, 14:57 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

В документе определены пять ключевых принципов дальнейшей кооперации участников международного экономического форума

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПЕКИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Главы государств и правительств 30 стран мира 15 мая приняли итоговое коммюнике первого международного экономического форума "Один пояс - один путь", который завершился в китайской столице. Как отмечается в документе, равноправные консультации, взаимная выгода, гармония и толерантность, рыночные механизмы, сбалансированность и стабильность - пять ключевых принципов дальнейшей кооперации участников этого мероприятия.

Согласно положениям коммюнике, члены форума обязались проявлять уважение к принципам и резолюциям Совета Безопасности ООН, нормам внутреннего законодательства, территориальной целостности и суверенитету государств-партнеров, а также осуществлять планирование и реализовывать проекты сотрудничества исключительно путем консультаций и переговоров.

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Стороны обязались учитывать интересы, естественные и культурные различия, признавать специфику друг друга. Все участники форума заявили о важности роли рынка и справедливых деловых механизмов, а также руководящей роли национальных правительств, играющих ключевую роль в осуществлении открытой, прозрачной и не дискриминационной политики.

Члены форума подчеркнули важность экономической, социальной, фискальной, финансовой и экологической составляющей дальнейших совместных проектов, поддержания высоких нормативов и стандартов, устойчивого экономического роста, общественного прогресса и защиты окружающей среды при их реализации.

В Пекине 14-15 мая состоялся форум "Один пояс - один путь". В нем приняли участие главы государств и правительств 30 государств, а также руководители ряда международных организаций. В числе почетных участников - президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.

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