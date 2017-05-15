МНПЗ заработает в течение 2-3 суток

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) "Газпром нефти" восстановит работу в течение 2-3 суток. Его остановка не повлияет на топливообеспечение в Москве, так как запасы топлива превышают потребление за 10 суток. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики России.

"Ситуация вокруг Московского НПЗ не окажет влияния на топливообеспечение московского региона. Запасы топлива московского региона превышают нормативный показатель в 10 суток. Ожидается, что МНПЗ возобновит работу в полном объеме в течение 2-3 суток", - сообщили в министерстве.

По информации пресс-службы МПНЗ, завод с 14 мая прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за продолжения пусконаладочных работ после завершения ремонта. До этого официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин говорил, что МНПЗ прекратил работу из-за нештатной ситуации.

При этом в МНПЗ утверждают, что внештатной ситуации не было, а установка будет запущена в ближайшее время в соответствии с технологическим регламентом. Кроме того, в компании отметили, что данные комплексной системы экологического мониторинга завода свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода.

В апреле Московский нефтеперерабатывающий завод начал прием нефти и работу после ремонта. Изначально планировалось, что установки "большого технологического" кольца Московского НПЗ будут выведены на плановый ремонт с 10 января по 6 мая 2017 г. в соответствии с графиком, утвержденным государственным регулятором.

"Газпромнефть-МНПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". На сегодняшний день Московский НПЗ является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции - моторные топлива стандарта Евро-5, дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.