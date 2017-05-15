Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ: плавающий курс и поддержка экспорта уменьшили экономический спад в России в кризис

Экономика и бизнес
15 мая, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая /ТАСС

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев отметил, что сейчас российская экономика восстанавливается

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 15 мая /ТАСС/. Плавающий курс национальной валюты и поддержка несырьевого экспорта позволили российской экономике пройти через кризисный период с меньшей глубиной падения, чем в 2008-2009 годах. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев на заседании Ассоциации региональных банков.

"Если тогда спад был порядка 10%, глубина спада, то сейчас лишь 3%. Мы не обсуждаем оценки потенциала роста, но в целом глубина спада ниже. На наш взгляд, основные факторы, которые посодействовали - это плавающий курс и поддержка экспорта, в частности, несырьевого", - сказал Дмитриев.

Смотрите также

Медведев: Россия справилась с кризисом, падение ВВП прекратилось

Строев: кризис и санкции стали катализаторами развития сельского хозяйства

Греф не ожидает повторения кризиса в России

Экономический кризис в 2016 году затронул 78% населения

Он подчеркнул, что это не те факторы, которые "принципиально изменят картину с точки зрения потенциала экономического роста, но то, как мы прошли этот кризис, безусловно, эти факторы сработали".

Большую роль в преодолении кризиса сыграли также меры в области макроэкономики, полагает Дмитриев. "Наши контрсанкции - они сыграли свою роль в импортозамещении, в восстановлении производства. И меры в широком смысле - государственной, макроэкономической политики - сыграли свою роль, что позволило нам более или менее нормально пройти этот кризис, при том, что потери действительно большие", - указал он.

Сейчас экономика восстанавливается, в частности, это заметно по динамике инвестиций, отметил Дмитриев. "За счет инвестиции - по первому кварталу мы ожидаем положительных значений - сейчас важно сохранить сбалансированность роста и продолжать искать здоровую модель роста, чтобы все моменты были синхронизированы, скоординированы", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
4
В Московском метрополитене сменится руководство
5
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции
Темы дня
Загрузка...
Реклама