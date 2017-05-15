ЦБ: плавающий курс и поддержка экспорта уменьшили экономический спад в России в кризис

МОСКВА, 15 мая /ТАСС/. Плавающий курс национальной валюты и поддержка несырьевого экспорта позволили российской экономике пройти через кризисный период с меньшей глубиной падения, чем в 2008-2009 годах. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев на заседании Ассоциации региональных банков.

"Если тогда спад был порядка 10%, глубина спада, то сейчас лишь 3%. Мы не обсуждаем оценки потенциала роста, но в целом глубина спада ниже. На наш взгляд, основные факторы, которые посодействовали - это плавающий курс и поддержка экспорта, в частности, несырьевого", - сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что это не те факторы, которые "принципиально изменят картину с точки зрения потенциала экономического роста, но то, как мы прошли этот кризис, безусловно, эти факторы сработали".

Большую роль в преодолении кризиса сыграли также меры в области макроэкономики, полагает Дмитриев. "Наши контрсанкции - они сыграли свою роль в импортозамещении, в восстановлении производства. И меры в широком смысле - государственной, макроэкономической политики - сыграли свою роль, что позволило нам более или менее нормально пройти этот кризис, при том, что потери действительно большие", - указал он.

Сейчас экономика восстанавливается, в частности, это заметно по динамике инвестиций, отметил Дмитриев. "За счет инвестиции - по первому кварталу мы ожидаем положительных значений - сейчас важно сохранить сбалансированность роста и продолжать искать здоровую модель роста, чтобы все моменты были синхронизированы, скоординированы", - сказал он.