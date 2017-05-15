В Крыму из-за заморозков погибло более 20% урожая груш, яблок и черешни

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Более 20% урожая яблок, груш, вишни и черешни не досчитаются в 2017 году сельхозпроизводители Крыма из-за апрельских заморозков.
Ущерб составил 188 млн рублей, сообщил на заседании президиума крымского парламента министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
Ранее сообщалось, что 26-27 апреля 2017 года на полуострове наблюдалась аномально холодная для этого времени года погода. Впервые за многолетние наблюдения выпал снег, температура упала до 6 градусов ниже нуля.
"Больше всего пострадали Нижнегорский, Первомайский, Красногвардейский районы. В отдельных хозяйствах поражение от заморозков составляет от 70 до 100%. Это яблоня, черешня, вишня, груша. Общая сумма ущерба по республике - 188 млн рублей. Общая площадь - 2,221 тыс. гектаров", - сообщил он.
Как уточнили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики, всего площадь многолетних плодовых насаждений в Крыму составляет 13,1 тыс. гектаров, плодоносящая площадь - 10,7 тыс. гектаров. Таким образом, из-за заморозков погибло более 20% плодоносящих насаждений. В Нижнегорском районе заморозками повреждено более 996,9 гектара, ущерб составляет 86,5 млн рублей, в Первомайском районе - 133,1 гектара, ущерб -16,2 млн рублей, в Красногвардейском районе - повреждено 1,08 тыс. гектара, ущерб - 85,4 млн рублей.