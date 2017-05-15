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Экспозиция "Металлообработка" впервые будет представлена на ИННОПРОМ-2017

Экономика и бизнес
15 мая, 16:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

В выставке промышленности примут участие более 50 иностранных и российских компаний

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Экспозиция "Металлообработка" будет впервые представлена в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Экспозиция "Металлообработка" впервые пройдет на ИННОПРОМ-2017 как отдельная выставка, в рамках Большой индустриальной недели. Свое участие подтвердили более 50 иностранных и российских компаний-производителей", - сообщили там.

По данным пресс-службы, среди иностранных участников экспозиции - лидеры японской промышленной отрасли (FANUC, Mazak), компании из Южной Кореи (DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. U-JIN TECH Corp.), немецкие производители (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, SHW Werkzeugmaschinen, Siempelkamp, SHW Werkzeugmaschinen), а также компании из Италии и Чехии. В числе российских производителей металлообрабатывающего оборудования в мероприятии примут участие: первая станкостроительная компания, "СтанкоМашСтрой", "Солвер", "Униматик", Ковровский электромеханический завод и другие.

Экспонентам будет представлено металлорежущее и кузнечно-прессовое оборудование, обработка и нанесение покрытий, промышленная робототехника, программное обеспечение и управление оборудованием и аддитивные технологии. Начиная с 2017 года экспозиция "Металлообработка" станет традиционной на ИННОПРОМе.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. квадратных метров, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи и Чехии.

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