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QIWI купила татарстанскую компанию-разработчика решений на основе технологии блокчейн

Экономика и бизнес
15 мая, 17:32 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, мая. /ТАСС

Сумма сделки не раскрывается

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КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Компания QIWI закрыла сделку по покупке компании "Инспираша" (г. Иннополис, Татарстан), которая занимается разработками решений на основе технологии блокчейн.

Сумму сделки компания не раскрывает, сообщили ТАСС в пресс-службе QIWI.

"QIWI полностью приобрела компанию "Инспираша". У нас есть подразделение QIWI-блокчейн, которое занимается разработками в области этой технологии для внешнего рынка. Основная цель приобретения - это развитие технологического направления блокчейн, усиление команды, которая будет заниматься технологическим развитием и внедрением технологии в рынок", - отметили в пресс-службе.

Технология блокчейн стала широко известна благодаря криптовалюте биткоин. Блокчейн - это хорошо защищенная технология хранения данных, гарантирующая, что ими не сможет завладеть посторонний. QIWI планирует развивать продукты на ее основе для финансового сектора. Ранее директор "Инспираши" Максим Авдеев рассказывал ТАСС, что по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова компания ведет разработки решений на основе технологии блокчейн для госорганов республики.

Кроме того, покупка "Инспираши" призвана в дальнейшем помочь QIWI в развитии направления "банк как услуга" (bank-as-a-service). Это направление представляет собой сдачу в аренду рынка банковской инфраструктуры (эмиссия карт, проведение платежей и т. д.) вместо ее покупки или создания для других игроков. "В ближайшее время - это будет одно из ключевых направлений в развитии QIWI", - подчеркнули в пресс-службе.

QIWI - платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Она включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков и более 162 тыс. терминалов и точек приема платежей.

"Инспираша" была образована как российское представительство акселератора #inspirASIA (Сингапур). С приобретением компании QIWI стала резидентом особой экономической зоны "Иннополис".

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