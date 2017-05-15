МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" не объявлял набор водителей в Узбекистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана о наборе 1 тыс. водителей автобусов в Узбекистане для работы в Мосгортрансе. Отмечалось, что набор якобы осуществляется в рамках межправительственного соглашения, заключенного во время визита президента Узбекистана в Москву с 4 по 5 апреля 2017 года.

"Мосгортранс не объявлял набор водителей в Узбекистане. Мы в первый раз слышим о таком соглашении. Сегодня 50% водителей компании - жители столичного мегаполиса, еще около 40% представители субъектов РФ (остальные 10% - иностранцы - прим. ТАСС)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также, по его словам, число водителей-москвичей и жителей регионов России постоянно растет, вместе с этим доля водителей-иностранцев за последние три года упала более чем вдвое с 23% до 10%.