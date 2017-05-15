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Проекты из 15 исламских стран представят на форуме молодых предпринимателей на KazanSummit

Экономика и бизнес
15 мая, 17:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, мая. /ТАСС

Авторы проектов презентуют свои стартапы для привлечения инвесторов и получат оценку, практические рекомендации ведущих экспертов в рамках форума

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КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Третий форум молодых предпринимателей стран Объединенного исламского мира (ОИС) открылся в технопарке в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в Казани. Как сообщил журналистам директор технопарка Антон Грачев, всего на форуме будет представлено 37 проектов.

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"Сегодня приехало 37 проектов из 15 стран. В этом году увеличили количество стран", - пояснил он.

Более 200 участников на протяжении нескольких месяцев проходили отбор и затем обучение в онлайн-режиме, чтобы попасть на форум. Программа Казанского форума молодых предпринимателей стран Объединенного исламского мира направлена на выявление и поддержку наиболее интересных проектов участников и формирование бизнес-контактов между Россией и международным бизнес-сообществом. Авторы лучших 15 проектов презентуют свои стартапы с целью привлечения инвесторов и получат оценку, практические рекомендации ведущих экспертов в рамках KazanSummit, который пройдет 18-20 мая.

Как сообщалось ранее, на площадке KazanSummit пройдет образовательная сессия III Казанского форума молодых предпринимателей стран Объединенного исламского мира Presentation Skills. В нем примут участие 52 человека (представят 37 проектов) в возрасте от 18 до 35 лет из 15 исламских стран.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. В рамках саммита впервые пройдет Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для халяль индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги.

Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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