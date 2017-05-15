"Мегафон" завершил ликвидацию последствий атаки вируса WannaCry

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Оператор "Мегафон", подвергшийся вирусной атаке, вызвавшей перебои в работе колл-центра, заявил, что все салоны продаж и контактные центры компании работают в нормальном режиме.

"Мегафон" завершил ликвидацию последствий вирусной атаки. Атака не повлияла на телекоммуникационную сеть "Мегафона", - сообщил оператор в своем Telegram-канале.

12 мая значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вируса-блокировщика (или вируса-вымогателя) WannaCrypt (также называется WannaCry), который требует перечислить деньги за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica. Также атаке подверглась IT-система РЖД, но вирус был локализован. Успешно отразили хакерские атаки в Минздраве и МВД России.

К настоящему времени "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 45 тыс. попыток атак на пользователей во всем мире. Однако это лишь часть, так как данные отражают только долю пользователей продуктов "Лаборатории Касперского". Если же учитывать данные с сервера, соединение с которым было запрограммировано в большинстве версий WannaCry (тот самый киллсвитч), то в настоящее время на сервере Malwaretech (собирает перенаправления с киллсвитч-кода) зарегистрировано более 200 тыс. нотификаций о заражении.

При этом "Лаборатории Касперского" отмечает, что количество попыток атак вируса WannaCry 15 мая снизилось в шесть раз.