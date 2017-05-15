Волин: экологический налог для печатной прессы не нужен

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Распространение экологического налога на печатную прессу не оправдано, и его в данном случае следует отменить.

Такое мнение высказал в беседе с ТАСС заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Как сообщалось ранее, группа ассоциаций издателей направили письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой освободить печатную прессу от экологического сбора. Обращение к премьеру подписано, в частности, главами Союза издателей, Ассоциации "Союз издателей "ГИПП", НП "Содружество бумажных оптовиков", РАО "Бумпром".

"Очень важным принципиальным вопросом является то, что он (экологический налог) абсолютно с точки зрения логики не оправдан", - сказал Волин.

Он пояснил, что подобный налог вносится теми участниками рынка, чья продукция требует затрат на утилизацию. "Если у вас есть автомобиль, то понятно, что его нужно разбирать, везти на свалку, это требует затрат, - пояснил замминистра. - Но когда мы говорим про прессу, я хочу напомнить, что у нас нет проблемы с утилизацией бумаги, макулатура абсолютно востребованный товар, за которым гоняются".

"Поэтому логика введения экологического налога на продукцию, которая не загрязняет природу и является высоколиквидной, на которую есть спрос, на наш взгляд, просто лишена здравого смысла", - подчеркнул Волин. На вопрос о том, стоит ли отменить этот налог для печатной прессы, он ответил утвердительно.

С 2016 года экологический сбор уплачивается теми компаниями, которые не сформировали систему сбора и переработки отходов, образовавшихся после использования продукции. За год такие компании уплатили в Росприроднадзор около 1 млрд рублей.