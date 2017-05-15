Минсельхоз РФ ожидает на Северном Кавказе высокий урожай

ЧЕРКЕССК, 15 мая. /ТАСС/. Посевная кампания в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ведется высокими темпами, нет отставания от прошлого года, при этом в ряде субъектов вдвое увеличены посевные площади. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии, состоявшемся в Грозном и посвященному итогам посевной кампании, а также льготному кредитованию аграриев в округе.

"Темпы весенних полевых работ достаточно высокие, мы, по крайней мере, не отстаем от прошлого года. Виды на урожай неплохие, боимся загадывать, потому что в прошлом году были выдающиеся урожаи за последние 40 лет", - заявил на мероприятии глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Министр отметил, что этому способствовали не только благоприятные погодные условия, а также улучшение обеспеченности аграриев округа техникой и семенами. "У нас появляются техника, семена, мы соблюдаем сроки, культура земледелия улучшилась. Я очень надеюсь, что в кавказских республиках и в этом году будет достойный результат", - добавил он.

В свою очередь, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев отметил, что "на Северном Кавказе яровой сев проведен на площади 1,4 млн га или 79,3% к прогнозу - это на уровне прошлого года".

Лидеры округа

С превышением плана в числе первых в СКФО посевную кампанию завершили аграрии Ставропольского края. "Сельхозтоваропроизводители края завершили сев яровых культур на площади 951 тыс. га или 102% к плану. Посеяно также 190 тыс. га кукурузы на зерно, что составляет 104%, подсолнечника на 250 тыс. га или 103% от намеченного плана", - сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства со ссылкой на начальника отдела растениеводства Елену Тамбовцеву.

Сейчас хлеборобы Ставрополья заняты защитой посевов от сорной растительности и фунгицидной обработкой, в этом году предстоит обработать 200 тыс. га земель. Ведут накопление минеральных удобрений - при потребности на первое полугодие 104,7 тыс. тонн накоплено 120,2 тыс. тонн или 114,8 % от потребности.

В Ингушетии сев завершен в начале мая - на две недели раньше, чем в предыдущие годы. "Этому способствовало отсутствие проблем с семенами, наличие в нужном количестве техники и горюче-смазочных материалов, а также благоприятные погодные условия", - сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Мухамед Гагиев.

По его словам, в республике в 2017 году планировалось засеять и посадить 23 716 га, фактически посажено 27 388 га или 115%. В структуре посевов кукуруза занимает более 9,8 тыс. га, овес - 5406 га, под подсолнечник и яровой ячмень отведено 7370 га и 680 гектаров соответственно.

Практически завершены весенние полевые работы и в Чечне, в хозяйствах которой яровые культуры посеяны на площади 116 тыс. га. "Посевные работы практически подошли к завершению, досеять осталось только рис. Основной проблемой для нас была нехватка сельскохозяйственной техники, которой в наличии 860 единиц, а необходимо в два раза больше. Аграриям пришлось усилить работу, в том числе выходить в поле в позднее время", - рассказал ТАСС начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства республики Магомед Шамурзаев.

Рост площадей

В Северной Осетии более чем вдвое по сравнению с 2016 годом увеличены площади под озимые культуры - до 105 га. "Посеяно более 105 тыс. га, это больше в два раза, чем в прошлом году. В 2015 году было засеяно около 50 тыс. га. Озимые зерновые в полном объеме подкормлены, недостатка в минеральных удобрениях и средствах защиты нет", - сказал на совещании в Грозном первый заместитель председателя правительства республики Ахсарбек Сабаткоев.

В соседней Кабардино-Балкарии на 12% больше посеяли кукурузы, под эту культуру в 2017 году отведено 146 тыс. га. На 10% - до 165 тыс. гектаров - увеличены также площади под яровые зерновые и зернобобовые культуры.

"У нас в производстве зерна доминирует кукуруза. Из 1 млн 150 тыс. тонн 920 тыс. тонн нам дает кукуруза (по итогам 2016 года. - прим. ТАСС). В текущем году площадь всего ярового клина прогнозируется на уровне 245,5 тыс. га или 106% к уровню прошлого года", - уточнил глава Минсельхоза КБР Сергей Говоров.

В Карачаево-Черкесии в этом году на три тыс. га увеличат посевы сахарной свеклы - до более 8 тыс. га, а в Ингушетии - в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, посадили картофеля, почти вдвое - овощей.

Развитие садоводства

В Дагестане весной 2017 года заложили фруктовые сады на площади около 1,1 тыс. га, в том числе интенсивного типа боле 548 га. Наиболее активно закладку садов ведут в хозяйствах Магарамкентского района, где посажены 460 га, и Кизилюртовского (149 га) районов, хорошие темпы работ по посадке садов отмечаются еще в девяти районах республики.

В числе лидеров округа по развитию садоводства Кабардино-Балкария. "За 4 месяца мы заложили более 724 га садов, 613 из которых сады интенсивного типа. В прошлом году мы заложили 1743 гектара, это на 743 гектара больше индикатора", - сообщил Сергей Говоров.

В Карачаево-Черкесии этой весной посажено 18 гектаров садов, а до конца года планируется еще 60 га. В республике также начата реализация инвестпроекта по закладке фруктового сада интенсивного типа площадью более 200 га, из них текущей весной планируется посадить около 39,6 гектара. Это проект включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

"Реализация инвестпроекта по закладке интенсивного сада позволит производить в год 11 тыс. тонн плодов и практически полностью обеспечивать республику фруктами собственного производства", - сказали ТАСС в Минсельхозе КЧР.

Поддержка аграриев

В Карачаево-Черкесии, по данным Минсельхоза республики, для субсидирования сезонных льготных кредитов в сфере растениеводства в этом году выделено 53,1 млн рублей, в частности на поддержку элитного семеноводства - свыше 2 млн, на закладку и уход за многолетними насаждениями - 10,2 млн рублей. "Кроме того, на оказание несвязной поддержки аграриям республики предусмотрено 31,2 млн рублей, из них уже выдано субсидий на 26,9 млн рублей", - отметили в ведомстве, добавив, что затраты на весенние полевые работы в 2017 году составят где-то 1,5 млрд рублей, из них 300 млн рублей - это заемные средства.

По словам начальника отдела растениеводства Минсельхоза Чечни Магомеда Шамурзаева, правительство республики на проведение весенних полевых работ под урожай 2017 года выделило 123,3 млн рублей. Из них 53,3 млн рублей направлены на закупку семян и 70 млн рублей - на минеральные удобрения.