Медведев проведет в Петербурге совещание по импортозамещению

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начинает двухдневную рабочую поездку в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На 16 мая у главы кабмина запланировано посещение Невского завода, где пройдет заседание правительственной комиссии по импортозамещению. В среду, 17 мая, премьер примет участие в VII Петербургском международном юридическом форуме.

Ход импортозамещения

Как сообщила пресс-служба кабмина, участники заседания "обсудят итоги импортозамещения в 2016 году и работу (профильной правительственной) комиссии в этом году, вопросы импортозамещения продукции машиностроения для топливно-энергетического комплекса". В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, глава Минтранса Максим Соколов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и главы профильных предприятий.

Правительственная комиссия по импортозамещению создана в августе 2015 года для координации работы по снижению зависимости российской промышленности от импорта. Медведев ранее подчеркивал, что власти РФ будут продолжать курс на разумное импортозамещение. По его словам, это не является "просто самоцелью", но по ряду позиций страна должна обеспечить себе "долгосрочный технологический суверенитет".

Невский завод, на площадке которого пройдет мероприятие, - старейшее промышленное предприятие Санкт- Петербурга, основанное в 1857 году. С середины XX века завод выпускает продукцию энергетического машиностроения, обеспечивая оборудованием ТЭК, металлургию, нефтехимию и другие отрасли. Как отметили в кабмине, Медведев осмотрит сборочные производства и образцы продукции завода, пообщается с работниками.

Юридический форум

В пресс-службе кабмина сообщили, что на следующий день Медведев выступит на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Сам форум открывается 16 мая основными темами в этом году станут, в частности, антимонопольное законодательство, финансовая и инвестиционная политика, российско-азиатское сотрудничество, а также регулирование рынка культурных ценностей.

Медведев регулярно выступает на Петербургском международном юридическом форуме, который был учрежден в 2011 году и является крупнейшей площадкой для диалога политиков, юристов, экономистов и ученых, представляющих основные экономические и правовые системы. На форум в этом году зарегистрировались более 3,5 тыс. участников из 80 стран, среди которых - руководители Венецианской комиссии Совета Европы, Гаагской конференции по международному частному праву, Управления ООН по наркотикам и преступности, Комиссии ООН по праву международной торговли, Международного института унификации частного права, Европейской комиссии по эффективности правосудия, Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, Международной ассоциации социального обеспечения. В работе форума примет также участие еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.