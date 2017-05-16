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Салон изобретений "Архимед" открывается в Москве

Экономика и бизнес
16 мая, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед" в этом году проходит в двадцатый раз

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед"с 16 по 19 мая пройдет в столичном центре "Сокольники". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Гости салона смогут посетить выставку изобретений и инновационных технологий; выставку-презентацию товарных знаков и наименований мест происхождения товаров "Товарный знак ЛИДЕР"; I Всемирный конгресс изобретателей. Кроме того, в рамках салона пройдет комплекс обучающих мероприятий в "Университете изобретателя", состоится фестиваль научно-технического творчества молодежи и венчурная ярмарка", - рассказали организаторы салона. Национальные делегации изобретателей проведут на "Архимеде" презентацию своих проектов. Кроме того, гости смогут увидеть научно-популярные фильмы о достижениях науки и техники, послушать публичные лекции.

Самые интересные и перспективные в промышленном применении экспонаты выставки получат специальные призы и медали салона "Архимед-2017". За лучшие изобретения и инновационные проекты организаторами учрежден и вручается приз - "Золотой Архимед".

Международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед" в этом году проходит в двадцатый раз. Его главная цель - активизация изобретательской, патентно- лицензионной и инновационной деятельности, а также развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.

Салон "Архимед" проводится при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Администрации президента России, Международной федерации ассоциаций изобретателей, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, министерства обороны Российской Федерации, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В 2016 году участниками салона стали представители 20 государств и 38 регионов России, которые привезли 750 изобретений и инновационных проектов в 42 классах.

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