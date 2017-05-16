Японская бизнес-миссия посетит Южные Курилы для знакомства с островными проектами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и директор российского отдела бюро европейских дел МИД Японии Тадаацу Мори на встрече в Южно-Сахалинске договорились о приезде на Южные Курилы японской бизнес-миссии. В нее войдут представители правительственных кругов, предприниматели и эксперты, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Участники встречи обсудили тему организации совместной российско-японской хозяйственной деятельности в Южно-Курильском районе. В ближайшее время японская бизнес-миссия, составленная из представителей правительственных кругов, бизнесменов и экспертов, посетит это муниципальное образование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что делегация ознакомится с возможностями по участию в проектах по развитию марикультуры, добыче и переработке водных биологических ресурсов, защите окружающей среды, медицинскому обслуживанию и дорожному строительству.

"Тадаацу Мори подчеркнул, что налаживание контактов между Сахалинской областью и ближайшей к России японской префектурой Хоккайдо - один из важнейших элементов работы по развитию сотрудничества между двумя странами", - добавили в пресс-службе.

В ходе встречи рассматривались также вопросы, связанные с безвизовым обменом, увеличением туристического потока между пограничными регионами России и Японии, укреплением гуманитарных связей.

Ежегодный оборот внешней торговли между Сахалинской областью и Японией превышает $4 млрд. Крупные японские компании активно участвуют в начинаниях по добыче углеводородного сырья на российском шельфе и его переработке, ведут работу над проектами по строительству газовой инфраструктуры. Активно развиваются культурные и спортивные связи.