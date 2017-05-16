Международную ассоциацию туриндустрии стран АТР создали в Хабаровске туркомпании КНР и РФ

ХАБАРОВСК, 16 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Представители турбизнеса из Китая и России создали сегодня в Хабаровске Международную ассоциацию туристической индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Ассоциация была учреждена Дальневосточным региональным сообществом туриндустрии (региональное отделение Российского союза туриндустрии) и туристическими властями соседних Хабаровску китайского города Фуюань и провинции Хэйлунцзян, передает корреспондент ТАСС с первого форума новой организации.

"Ассоциация туридустрии - очевидная идея, но такой ассоциации на Дальнем Востоке до сих пор не было. Вступить в нее смогут туристические компании, региональные администрации и сами туристические объекты. Пока в числе участников компании из Китая и Хабаровского края, но географически - это весь АТР. Надеемся, что участники из других стран присоединятся к нам", - сказала, предваряя процедуру подписания соглашения о создании международного объединения туроператоров, председатель правления некоммерческого партнерства "Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии" Анастасия Степашко.

По ее словам, туристический бизнес - "это не только инфраструктура: мосты, гостиницы и т. п., но люди, которые создают и обслуживают движение туристов". "Мы должны знать друг друга и понимать, чтобы работать вместе, а сама ассоциация станет постоянной площадкой для такого взаимодействия", - добавила она.

С российской стороны документы о создании ассоциации подписали вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко и Анастасия Степашко, с китайской - начальник комитета Народного правительства провинции Хэйлунцзян по строительству и управлению островом Большой Уссурийский Дяо Шо и начальник управления по туризму города Фуюань Чжу Сыцзюнь.

Фуюань - административный центр уезда Фуюань городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян, расстояние по Амуру до китайского города составляет 65 километров. По данным управления по туризму правительства Хабаровского края, в навигацию 2016 года въезд китайских туристов по Амуру из Фуюаня в Хабаровск возрос на 35,1% и превысил 20,65 тыс. человек. Суммарный доход гостиниц, кафе и ресторанов, магазинов города от обслуживания посетителей из города Фуюань составил около 2 млрд рублей.

Точка роста - Большой Уссурийский остров

В ходе первого форума ассоциации, который проходит в городском дворце культуры Хабаровска, его участники (с китайской стороны - это более 30 туристических компаний) выработают совместный план действий и обменяются информацией о собственных туристических продуктах и обсудят совместные проекты по созданию туробъектов на Большом Уссурийском острове.

По данным китайской стороны, в прошлом году около 600 тысяч граждан КНР посетили Россию в туристических целях, чаще всего они посещают именно Дальний Восток. Хабаровский край посетило 28 тысяч туристов из Китая. "Я не говорю, что это большая цифра, но это большая возможность развивать туризм в пограничных регионах двух стран. Создание ассоциации будет способствовать развитию местного туризма, в том числе на Большом Уссурийском острове", - сказал на открытии форума заместитель Генерального консула КНР в Хабаровске Лю Минчэ. Для сравнения, по данным Дяо Шо, на китайском берегу Амура и Большого Уссурийского острова в 2016 году побывали 260 тысяч "внутренних" туристов.

По данным начальника комитета по строительству и управлению островом, уже в июне на Большом Уссурийском острове смогут принимать и туристов из России, все необходимые здания и сооружения на острове построены, в их числе зоопарки медведей и птиц и две гостинице, кроме того, на китайском берегу Амура, который связан мостом с островом, сейчас строится специальный поселок, который станет центром обслуживания туристов, которые едут на остров. По словам Дяо Шо, это необходимо, чтобы защитить природу острова от человеческого вмешательства.

Представители китайского и российского турбизнеса также отметили на форуме, что властям обеих стран необходимо ускорить работы по созданию погранперехода на острове, это позволит в несколько раз увеличить обмен туристическими потоками.

Один остров - две страны

В июле 2015 года Минвостокразвития направило в правительство РФ проект распоряжения об утверждении концепции развития российской части острова. Концепция предполагает строительство на острове российско-китайского центра делового сотрудничества, духовно-просветительского центра, агропарка, культурно-паркового комплекса, создание круизного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары", международного исследовательского центра "Институт Амура", лагеря отдыха для детей и молодежи из стран АТР, а также конно-спортивного центра и дворца боевых искусств.

Строительство делового центра, института Амура, детского лагеря, гидротехнических сооружений, транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие яхтенного туризма и зоны приграничного сотрудничества предполагается вести с китайским участием в проектах. По расчетам краевых властей, поток туристов из КНР в Хабаровский край должен к 2020 году вырасти с 30 тысяч человек до 60-100 тысяч гостей в год.

Проект концепции не утвержден до сих пор. На острове также должен быть построен контрольно-пропускной пограничный пункт, его координаты определены и согласованы с китайской стороной, но строительство не ведется. Объем инвестиций, необходимых для освоения острова, региональными властями оценивался в 37 млрд рублей, в том числе на строительство дамб от 6 млрд рублей.

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур. По острову пролегает граница между Россией и Китаем. Часть острова входит в городскую черту города Хабаровск. Общая площадь острова 254 кв. км, площадь российской территории - 174 кв. км. На российской части острова до наводнения на Амуре 2013 года проживали около 500 человек.

14 октября 2008 года по соглашению между руководством России и КНР остров Тарабаров и половина острова Большой Уссурийский были переданы Китаю. Проект развития острова Большой Уссурийский реализуется в формате "Один остров - две страны" в соответствии с Программой сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 2009-2018 годы.