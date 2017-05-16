Эксперт: ряд противоречий осложняет сопряжение ЕврАзЭС и "Одного пояса - одного пути"

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ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Процесс сопряжения Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и инициативы "Один пояс - один путь" может столкнуться с некоторыми трудностями из-за ряда противоречий. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС декан института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете Ван Вэнь.
"Есть сложности, которые нам следует преодолеть", - считает он.
"Во-первых, несмотря на высокий уровень партнерства России и Китая, жители наших стран не до конца понимают друг друга. Во-вторых, планы экономического развития РФ и КНР по некоторым направлениям конфликтуют друг с другом. С учетом вышесказанного, в случае неадекватного развития кооперации в рамках ЕврАзЭС и "Одного пояса - одного пути" могут быть утверждены проекты, реализация которых приведет к конфликтам", - полагает собеседник агентства.
По его словам, в сложившейся ситуации сторонам следует "бороться с протекционизмом, взаимодействовать в сферах промышленности и модернизации объектов инфраструктуры, развивать торговлю ресурсами и расширять финансовое сотрудничество, а также укреплять многоуровневый диалог и доверие".
В 2015 году Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении развития ЕврАзЭС и "Экономического пояса Шелкового пути" (является частью инициативы "Один пояс - один путь" - прим. ТАСС). В настоящее время стороны обсуждают детали партнерства.