КРСК примет участие в возобновлении работы Тырнаузского месторождения в Кабардино-Балкарии

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НАЛЬЧИК, 16 мая. /ТАСС/. АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) примет участие в реализации стратегического проекта Минкавказа России по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии.
"Проект по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии станет уже третьим ключевым проектом министерства, в котором КРСК примет участие. Он стратегически важен для социально-экономического развития СКФО, поэтому нам необходимо совместно с Ростехом и компанией "Вольфрам" детально продумать модель и формат участия Корпорации", - приводит Минкавказ слова первого заместителя министра Одеса Байсултанова.
Предварительная оценочная стоимость проекта - порядка 20 млрд рублей. Из них 5 млрд будет вложено за счет средств государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Участие в проекте принимают госкорпорация "Ростех" и АО "Компания "Вольфрам". Соглашение о взаимодействии при реализации проекта может быть подписано на площадке Петербургского международного экономического форума в июне.
Реализация проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения позволит обеспечить потребность оборонно- промышленного комплекса РФ, выстроить высокотехнологичную цепочку по производству вольфрамового концентрата, триоксида вольфрама и готовой импортозамещающей продукции на территории России. Также будет создано более 1 тыс. рабочих мест, что обеспечит дополнительные отчисления в региональный бюджет и окажет позитивное влияние на стабилизацию социально-экономической ситуации в КБР.