Си Цзиньпин назвал Белоруссию важным партнером Китая по "поясу и пути"

ФАС предложила обнулить субсидии для "Федеральной пассажирской компании" на 2017-2018 гг.Транспорт 16 мая, 10:27
Всероссийский день массового футбола пройдет в "Лужниках" 20 маяСпорт 16 мая, 10:24
"Металлург" может обсудить с Малкиным возвращение в клуб на олимпийский сезонСпорт 16 мая, 10:21
Обвинение просит для экс-сенатора Цыбко 14 лет колонии строгого режимаПроисшествия 16 мая, 10:11
Российский сегмент МКС до конца года избавится от зависимости от американских систем связиКосмос 16 мая, 10:07
ФК "Динамо" планирует переехать на новый стадион к началу сезона-2018/19Спорт 16 мая, 10:03
Деловая программа "WorldSkills Краснодар". ВидеотрансляцияОбщество 16 мая, 10:02
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГМеждународная панорама 16 мая, 9:49
Блины, борщ и "сухой закон": как сборная России по хоккею питается на чемпионате мираСпорт 16 мая, 9:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Белоруссия - важный партнер Китая в рамках инициативы "Одного пояса - одного пути". С таким заявлением глава государства выступил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, находящимся с официальным государственным визитом в Китае.
"Белоруссия для нас - партнер, играющий важную роль в реализации проектов "пояса и пути", - подчеркнул китайский лидер. - Нашим странам следует предпринять еще большие усилия для укрепления торгово-инвестиционных отношений".
Александр Лукашенко приурочил свой официальный визит в Китай к проведению международного экономического форума, который состоялся 14 и 15 мая. Цель данной поездки - изложить предложения белорусской стороны по активизации и расширению масштабов сотрудничества на евразийском континенте "с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии", а также обсуждение с высшим руководством КНР "дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений", "перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов".