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Си Цзиньпин назвал Белоруссию важным партнером Китая по "поясу и пути"

Экономика и бизнес
16 мая, 9:00 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Китайский лидер подчеркнул, что двум странам следует предпринять еще большие усилия для укрепления торгово-инвестиционных отношений

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ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Белоруссия - важный партнер Китая в рамках инициативы "Одного пояса - одного пути". С таким заявлением глава государства выступил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, находящимся с официальным государственным визитом в Китае.

"Белоруссия для нас - партнер, играющий важную роль в реализации проектов "пояса и пути", - подчеркнул китайский лидер. - Нашим странам следует предпринять еще большие усилия для укрепления торгово-инвестиционных отношений".

Александр Лукашенко приурочил свой официальный визит в Китай к проведению международного экономического форума, который состоялся 14 и 15 мая. Цель данной поездки - изложить предложения белорусской стороны по активизации и расширению масштабов сотрудничества на евразийском континенте "с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии", а также обсуждение с высшим руководством КНР "дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений", "перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов".

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