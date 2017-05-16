Си Цзиньпин назвал Белоруссию важным партнером Китая по "поясу и пути"

ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Белоруссия - важный партнер Китая в рамках инициативы "Одного пояса - одного пути". С таким заявлением глава государства выступил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, находящимся с официальным государственным визитом в Китае.

"Белоруссия для нас - партнер, играющий важную роль в реализации проектов "пояса и пути", - подчеркнул китайский лидер. - Нашим странам следует предпринять еще большие усилия для укрепления торгово-инвестиционных отношений".

Александр Лукашенко приурочил свой официальный визит в Китай к проведению международного экономического форума, который состоялся 14 и 15 мая. Цель данной поездки - изложить предложения белорусской стороны по активизации и расширению масштабов сотрудничества на евразийском континенте "с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии", а также обсуждение с высшим руководством КНР "дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений", "перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов".