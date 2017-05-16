"Яндекс" тестирует сервис по поиску каршеринговых автомобилей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Гео-сервисы "Яндекса" начали тестировать сервис по поиску и выбору ближайших автомобилей для краткосрочной аренды, говорится в сообщении компании.

Приложение "Яндекс.Каршеринг" пока запущено в тестовом режиме для iOS. Сервис интегрировал службы каршеринга "Делимобиль" и Anytime, в дальнейшем компания рассчитывает подключить других участников.

Для поиска автомобилей используется технология пешеходной маршрутизации "Яндекс.Карт", которая позволяет искать ближайшие транспортные средства, учитывая реальную пешую доступность свободных для аренды авто.

Также в приложении будет содержаться информация о транспортном средстве: марка и модель, количество бензина, вместимость, а также карта с местами возможной парковки и тариф.