Болгарский народный банк получил право печатать евро

СОФИЯ, 16 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарский народный банк (БНБ) получил право печатать банкноты евро. Как сообщает пресс-служба финансовой организации, совместная компания Oberthur Fiduciaire SAS, акционером которой является типография БНБ, получила в понедельник официальную аккредитацию Европейского центрального банка, которая дает право участвовать в торгах, проводящихся центробанками стран еврозоны, за производство денежных знаков.

Совместная болгаро-французская компания была создана в 2013 году и за краткий срок сумела достичь необходимых критериев по уровню безопасности, технологическим возможностям, а также обеспечить комфортные условия труда для своих работников и соблюдение природоохранного законодательства. Число сотрудников компании, в основном болгарских граждан, превысило 200 человек, а объем произведенных для международного рынка купюр увеличился с 60 млн. до одного миллиарда штук.

Финансовые эксперты отмечают, что разрешение печатать евро поможет Болгарии без затруднений перейти к общеевропейской валюте, когда на высшем уровне будет принято соответствующее решение. Пока вопрос о включении Болгарии в еврозону еще обсуждается, но нет сомнений, что в ближайшее время это произойдет.