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Баку поддержит решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти

Экономика и бизнес
16 мая, 11:13 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства о сокращении суточной добычи на 35 тыс. баррелей, отметили в пресс-службе Минэнерго страны

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БАКУ, 16 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Министр энергетики Азербайджана Натик Алиев примет участие в венской встрече стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, 24-25 мая. Об этом корр. ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Минэнерго Замина Алиева. "Министр Натик Алиев примет участие во встрече в Вене", - сказала официальный представитель министерства.

По ее словам, Азербайджан готов поддержать решение о продлении соглашения по ограничению добычи нефти в случае его принятия на венской встрече.

"Азербайджан выступает за стабилизацию цен на нефть на рынке и хочет, чтобы этот процесс был продолжительным. Мы уже видим результаты принятого соглашения об ограничении добычи, что привело к сбалансированию цен на нефть. Поэтому позиция азербайджанской стороны заключается в том, что соглашение о снижении добычи должно быть продлено до конца года. Азербайджан поддержит то решение, которое будет принято на венской встрече в связи с ограничением добычи, чтобы добиться стабильности цен", - отметила руководитель пресс-службы.

Она подчеркнула, что Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства о сокращении суточной добычи на 35 тыс. баррелей в рамках соглашения, достигнутого 11 странами, не входящими в ОПЕК.

По данным Минэнерго, в январе в Азербайджане было добыто 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте 733,3 тыс. баррелей, в апреле 781,1 тыс. баррелей нефти в сутки. До подписания соглашения среднесуточная добыча в Азербайджане составляла 829 тыс. баррелей.

Ранее стало известно, что решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти поддержит Казахстан.

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