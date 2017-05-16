В "Лукойле" считают, что ограничение добычи нефти удержит цену барреля на уровне $50-55

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Продление соглашения об ограничении добычи нефти позволит удержать цену за баррель в пределах $50-55. Это позитивно отразится как на бюджете России, так и на бюджете "Лукойла", сообщил в интервью телеканалу RT вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

"Насколько я понимаю, соглашение будет пролонгировано до 1 апреля следующего года. На мой взгляд, это очень позитивное событие, поскольку оно позволит разгрузить рынки от излишков складских запасов нефти и поможет уверенно держать цену барреля на уровне $50-55, что очень позитивно как для бюджета России, так и для бюджета "Лукойла", - сказал он.

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, которые не входят в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

Россия обязалась в рамках договоренностей с ОПЕК сократить в первом полугодии 2017 года среднесуточную добычу нефти на 300 тыс. баррелей, или на 2,7% от уровня октября 2016 года.

На встрече в Вене 24-25 мая ОПЕК и Россия проведут официальные переговоры о продлении сделки. На данный момент большинство стран картеля высказывается в поддержку продления договоренностей.