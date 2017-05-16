В "Лукойле" считают, что ограничение добычи нефти удержит цену барреля на уровне $50-55

СМИ: хакеры украли копию новых "Пиратов Карибского моря" и требуют выкупКультура 16 мая, 11:34
Киев продлил санкции против российских телеканалов и разработчиков антивирусных программМеждународная панорама 16 мая, 11:30
Nokia 3310: действительно ли новое — это хорошо забытое старое?Экономика и бизнес 16 мая, 11:30
Рекордно низкие цены на солнечную энергию установили в ИндииСоциальная ответственность 16 мая, 11:29
Футболист "Челси" Терри заявил, что может завершить карьеру после окончания сезона-2016/17Спорт 16 мая, 11:28
Первый регулярный контейнерный поезд Fesco из Екатеринбурга прибыл во ВладивостокТранспорт 16 мая, 11:27
МЧС окажет всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Тюменской областиНовости Урала 16 мая, 11:23
Пробки в 8 баллов отмечаются в Москве из-за дождяОбщество 16 мая, 11:23
Собянин сообщил о возобновлении роста реальной зарплаты в МосквеЭкономика и бизнес 16 мая, 11:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Продление соглашения об ограничении добычи нефти позволит удержать цену за баррель в пределах $50-55. Это позитивно отразится как на бюджете России, так и на бюджете "Лукойла", сообщил в интервью телеканалу RT вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.
"Насколько я понимаю, соглашение будет пролонгировано до 1 апреля следующего года. На мой взгляд, это очень позитивное событие, поскольку оно позволит разгрузить рынки от излишков складских запасов нефти и поможет уверенно держать цену барреля на уровне $50-55, что очень позитивно как для бюджета России, так и для бюджета "Лукойла", - сказал он.
В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, которые не входят в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.
Россия обязалась в рамках договоренностей с ОПЕК сократить в первом полугодии 2017 года среднесуточную добычу нефти на 300 тыс. баррелей, или на 2,7% от уровня октября 2016 года.
На встрече в Вене 24-25 мая ОПЕК и Россия проведут официальные переговоры о продлении сделки. На данный момент большинство стран картеля высказывается в поддержку продления договоренностей.