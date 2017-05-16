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Аксенов поручил проверить убыточные госпредприятия Крыма и зарплату их руководителей

Экономика и бизнес
16 мая, 11:11 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 16, мая. /ТАСС

По данным министра финансов региона Ирины Кивико, по итогам первого квартала текущего года 30 из 69 ГУПов Крыма были убыточными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил во вторник проверить убыточные государственные унитарные предприятия (ГУП) региона и разобраться с зарплатой их руководства.

"Поручаю каждому министерству, в ведении которых находятся ГУПы, до 1 июля провести проверки, вместе с прокуратурой, особенно по заработным платам директоров, которые они назначают себе в убыточных предприятиях. Совести нет", - заявил Аксенов на заседании Совета министров республики.

По данным министра финансов региона Ирины Кивико, по итогам первого квартала текущего года 30 из 69 ГУПов Крыма были убыточными, в тоже время зарплата руководства госпредприятий составляет от 140 до 300 тыс. рублей.

Аксенов также отметил, что до конца года в Крыму не должно остаться убыточных ГУПов. "Если объекты убыточные, то надо сдать в аренду или продать. Ни одного убыточного предприятия содержать не будем", - сказал он.

Среди убыточных ГУПов, по данным министерства финансов республики, санаторные учреждения, предприятия "Крымские генерирующие системы", "Крымский элеватор" и ряд других.

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