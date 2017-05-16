Аксенов поручил проверить убыточные госпредприятия Крыма и зарплату их руководителей

СМИ: хакеры украли копию новых "Пиратов Карибского моря" и требуют выкупКультура 16 мая, 11:34
Киев продлил санкции против российских телеканалов и разработчиков антивирусных программМеждународная панорама 16 мая, 11:30
Nokia 3310: действительно ли новое — это хорошо забытое старое?Экономика и бизнес 16 мая, 11:30
Рекордно низкие цены на солнечную энергию установили в ИндииСоциальная ответственность 16 мая, 11:29
Футболист "Челси" Терри заявил, что может завершить карьеру после окончания сезона-2016/17Спорт 16 мая, 11:28
Первый регулярный контейнерный поезд Fesco из Екатеринбурга прибыл во ВладивостокТранспорт 16 мая, 11:27
МЧС окажет всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Тюменской областиНовости Урала 16 мая, 11:23
Пробки в 8 баллов отмечаются в Москве из-за дождяОбщество 16 мая, 11:23
Собянин сообщил о возобновлении роста реальной зарплаты в МосквеЭкономика и бизнес 16 мая, 11:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил во вторник проверить убыточные государственные унитарные предприятия (ГУП) региона и разобраться с зарплатой их руководства.
"Поручаю каждому министерству, в ведении которых находятся ГУПы, до 1 июля провести проверки, вместе с прокуратурой, особенно по заработным платам директоров, которые они назначают себе в убыточных предприятиях. Совести нет", - заявил Аксенов на заседании Совета министров республики.
По данным министра финансов региона Ирины Кивико, по итогам первого квартала текущего года 30 из 69 ГУПов Крыма были убыточными, в тоже время зарплата руководства госпредприятий составляет от 140 до 300 тыс. рублей.
Аксенов также отметил, что до конца года в Крыму не должно остаться убыточных ГУПов. "Если объекты убыточные, то надо сдать в аренду или продать. Ни одного убыточного предприятия содержать не будем", - сказал он.
Среди убыточных ГУПов, по данным министерства финансов республики, санаторные учреждения, предприятия "Крымские генерирующие системы", "Крымский элеватор" и ряд других.