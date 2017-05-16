Собянин: основная масса зарубежных инвестиций приходит в Москву из офшоров

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Основная масса зарубежных инвестиций приходит в Москву из офшоров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В основном (инвестируют) московские предприятия, достаточно большой объем из офшоров - Кипрского, Люксембургского, но предполагаем, что это наш же российский капитал, который проходит через офшоры и возвращается в Москву", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сказать точно, какие компании среди тех, что работают через офшоры, российские, а какие - иностранные, сложно. "Основная масса инвестиций - это офшоры, среди которых перемешаны российские и иностранные компании, и выделить из них тех или других достаточно сложно", - добавил он.

Мэр уточнил, что в столице даже в кризисное время не сокращался объем инвестиций. За последние годы он составил 1,7 трлн рублей. По прогнозам властей, в этом году объем инвестиций в столице будет нарастать.