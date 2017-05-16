Председатель КНР предложил скоординировать инициативу "пояса и пути" с инвестпланом ЕС

ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру Италии Паоло Джентилони обеспечить сопряжение китайской правительственной концепции "Один пояс - один путь" с Европейским инвестиционным планом. С подобной инициативой лидер Китая выступил в ходе встречи, состоявшейся в правительственной резиденции "Дяоюйтай".

"Нашим странам следует более активно расширять рамки прагматического сотрудничества, в частности приступить к сопряжению "пояса и пути" с Европейским инвестиционным планом - тем самым появится новый стимул для развития китайско-европейских отношений", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Китай и Италия - важные члены международного сообщества, в связи с чем необходимо обеспечить регулярность контактов на высшем уровне между Пекином и Римом. Си Цзиньпин пояснил, что межгосударственные связи в рамках двусторонних отношений должны активно поддерживаться на уровне центральных правительств, законодательных органов власти, правящих партий и местных администраций. Председатель КНР подчеркнул важность активизации двусторонних инвестиционных потоков, отметив, что капиталовложения прежде всего должны использоваться для создания индустриальных парков, развитие электронной коммерции, стимулирования инновационных проектов.

"Китай приветствует активное участие Италии в проектах "пояса и пути", мы заинтересованы в сотрудничестве по таким направлениям, как развитие портов, судостроение и судоходство", - добавил он.

В свою очередь Джентилони отметил, что форум "Один пояс - один путь", завершившийся накануне в Пекине, знаковое событие для международной торгово-экономической системы. Премьер подчеркнул, что Рим заинтересован принять участие в инфраструктурных проектах "пояса и пути" Китая, а также развивать взаимодействие с КНР в области экономики, технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, туризма, малого и среднего бизнеса.