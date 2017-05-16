Минфин предлагает на первом этапе разрешить продажу через интернет только вина и пива

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает на первом этапе разрешить продажу через интернет вина и пива и продлить его до 1 июля 2018 года. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"До 1 июля 2018 года на первоначальном этапе мы предлагаем только вино (с защищенным географическим указанием) и только пиво, и с 1 июля 2018 года, если мониторинг покажет, что эта инициатива успешна - по интернет-торговле алкоголем, тогда уже распространить на все остальные алкогольные напитки", - сказал он.

Сазанов уточнил, что соответствующий законопроект, разрешающий продавать алкоголь в интернете, уже доработан, и Минфин готов его направить сенаторам для ознакомления.

Идею легализации дистанционной торговли алкоголем предложило Минэкономразвития РФ. Эту идею поддержали Минфин и Росалкогольрегулирование (РАР). При этом РАР настаивает на досудебной блокировке сайтов, которые будут нарушать законодательство в этой сфере. В то же время Роспотребнадзор выступает против легализации продажи алкоголя через интернет, так как это, по мнению ведомства, ухудшит ситуацию с алкоголизацией в стране.

История вопроса

В 2016 году Минэкономразвития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю алкоголем, сигаретами, лекарствами, медицинскими изделиями, ювелирными изделиями, а также отдельными продовольственными товарами. В настоящее время законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет разрабатывается в Минпромторге.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что надеется на легализацию дистанционной продажи алкоголя уже до конца 2017 году. По его словам, Минпромторг готов поддержать электронную продажу всех алкогольных напитков, хотя Минздрав одобряет продажу только слабоалкогольных. По мнению Мантурова, разницы между обычным магазином и интернет-магазином фактически нет, поскольку нарушить ограничения можно в обоих случаях - например, продавец допустит продажу спиртного несовершеннолетним или покупатель воспользуется чужой картой.

По словам замминистра экономического развития РФ Олега Фомичева, основные трудности при разработке законопроекта связаны с установлением способов контроля над возрастом покупателей и временем продаж. Других препятствий к разрешению продажи алкоголя в интернете, кроме определения возраста покупателя и ограничения времени продаж, Минэкономразвития не видит.

Мантуров, в свою очередь, заявлял, что доставка должна осуществляться только в часы, когда в РФ разрешена торговля алкоголем. Принимать покупку сможет только совершеннолетний, а расплатиться можно будет лишь банковской картой.