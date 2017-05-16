Суд Киева отклонил кассацию "Газпрома" по штрафу на $6,4 млрд

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Высший хозяйственный суд Киева отклонил кассационную жалобу российской компании "Газпром" на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые обязали выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд гривен (порядка $6,4 млрд по текущему курсу). Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.
"Решение судов предыдущих инстанций оставить без изменений, кассационную жалобу отклонить", - заявил председательствующий судья. Как сообщили ТАСС в Антимонопольном комитете Украины, у "Газпрома" есть возможность оспорить решение в Верховном суде.