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Суд Киева отклонил кассацию "Газпрома" по штрафу на $6,4 млрд

Экономика и бизнес
16 мая, 12:05 UTC+3

Отмечается, что у российской компании есть возможность оспорить решение в Верховном суде

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Высший хозяйственный суд Киева отклонил кассационную жалобу российской компании "Газпром" на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые обязали выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд гривен (порядка $6,4 млрд по текущему курсу). Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Решение судов предыдущих инстанций оставить без изменений, кассационную жалобу отклонить", - заявил председательствующий судья. Как сообщили ТАСС в Антимонопольном комитете Украины, у "Газпрома" есть возможность оспорить решение в Верховном суде.

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