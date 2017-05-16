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Минэнерго РФ не планирует компенсации компаниям в связи с соглашением с ОПЕК

Экономика и бизнес
16 мая, 12:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, мая. /ТАСС

Министр энергетики Александр Новак также пояснил, что продление на девять месяцев соглашения по сокращению нефтедобычи позволит достичь баланса на рынке

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Минэнерго РФ не планирует вводить компенсации для российских компаний в связи с возможным продлением соглашения по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

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Новак: на встрече в Вене 25 мая будет участвовать больше стран, чем в текущем соглашении

Участники сделки по сокращению нефтедобычи достигли консенсуса по ее продлению

"Именно связанные со сделкой (компенсации) не увязываются", - сказал он, отметив, что министерство продолжает работу с компаниями и Минфином по другим вопросам, в частности, по НДД (налог на добавленный доход - прим. ред.), льготам для обводненных месторождений.

По словам Новака, Минэнерго обсуждало с российскими компаниями предложения по продлению соглашения на девять месяцев и получило поддержку.

Ранее министр отмечал, что рынок нефти может восстановиться и сбалансироваться к концу 2017 или к началу 2018 года при продлении соглашения. К этому времени запасы должны достичь средних за пять лет уровней, считает он.

Почему выгодно продление соглашения

Министр также пояснил, что продление на девять месяцев соглашения со странами ОПЕК и не входящими в картель по сокращению добычи нефти позволит достичь баланса на рынке и преодолеть зимнее снижение спроса.

"Мы считаем, что до конца года рынок еще может не сбалансироваться, и мы также наблюдаем всегда ежегодное сезонное снижение спроса зимой. Поэтому этот период нужно пройти", - сказал министр.

По словам Новака, продление соглашения именно на девять месяцев позволит иметь более долгосрочный прогноз рынка и даст большую определенность с точки зрения восстановления рынка. При этом Россия на заседании стран ОПЕК и вне ОПЕК в Вене 24-25 мая будет предлагать сохранить текущие параметры соглашения.

Сделка с ОПЕК

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

24 и 25 мая в Вене участники сделки о сокращении нефтедобычи рассмотрят вопрос о продлении соглашения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что некоторые страны ОПЕК обсуждают не только продление текущего соглашения о сокращении добычи нефти, но и еще более радикальное снижение объемов добычи. При этом консультации носили частный характер, и неизвестно, достигли ли нефтепроизводители каких-либо договоренностей.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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