Украина ввела санкции против крымского винодельческого завода "Массандра"

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое предполагает установление санкций против крымского винодельческого предприятия "Массандра".

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Данные меры предполагают, что на Украине у компании будут заблокированы активы, аннулированы или отозваны лицензии и другие разрешения, получение которых является условием для осуществления деятельности. В документе содержится уточнение. что против "Массандры" Киев вводит и "иные санкции, которые соответствуют принципам их применения, согласно закону о санкциях".

"Масандра", основанная в Крыму более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в России по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Коллекция вин завода, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. После воссоединения Крыма с Россией "Массандра" перешла в ведение Управления делами президента.