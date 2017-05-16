Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина ввела санкции против крымского винодельческого завода "Массандра"

Экономика и бизнес
16 мая, 12:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

Ограничения предполагают, что на украинской территории у компании будут заблокированы активы, аннулированы или отозваны лицензии и другие разрешения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Вергун/ТАСС

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое предполагает установление санкций против крымского винодельческого предприятия "Массандра".

Читайте также новости по теме:
Санкции Украины против России
© Александр Щербак/ТАСС

Украина продлила санкции против российских журналистов

Украина ввела санкции против российских компаний "1С" и ABBYY

Киев продлил санкции против российских телеканалов и разработчиков антивирусных программ

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Данные меры предполагают, что на Украине у компании будут заблокированы активы, аннулированы или отозваны лицензии и другие разрешения, получение которых является условием для осуществления деятельности. В документе содержится уточнение. что против "Массандры" Киев вводит и "иные санкции, которые соответствуют принципам их применения, согласно закону о санкциях".

"Масандра", основанная в Крыму более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в России по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Коллекция вин завода, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. После воссоединения Крыма с Россией "Массандра" перешла в ведение Управления делами президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции Украины против России
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
2
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
3
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
В Москве объявлено штормовое предупреждение
6
После стрельбы на юге Москвы возбуждено дело о покушении на убийство
7
Исполнительная служба Украины разрешила арест имущества "Газпрома" в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама