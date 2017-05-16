Медведев примет участие в саммите ОЧЭС 22 мая в Стамбуле

Смена пищевых привычек снижает траты на медобслуживаниеСоциальная ответственность 16 мая, 13:23
Вяльбе: лыжник Черноусов не обсуждал с федерацией планы на олимпийский сезонСпорт 16 мая, 13:21
Глава турнира: решение по вопросу участия Шараповой в Roland Garros вызовет много споровСпорт 16 мая, 13:12
Глава комитета Госдумы не исключил появление "великого украинского firewall"Политика 16 мая, 13:01
Москва будет претендовать на проведение чемпионата мира по киберспорту 2018 годаСпорт 16 мая, 13:00
Второе чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы перенесено на 5 июляОбщество 16 мая, 12:59
Студенты УрГАУ начали работу с козами альпийской породыНовости партнеров 16 мая, 12:58
Пассажиропоток на поездах "Ласточка" между Москвой и Смоленском вырос в 2017 году на 15%Транспорт 16 мая, 12:58
Фрегат "Адмирал Горшков" будет передан флоту в ноябре 2017 годаАрмия и ОПК 16 мая, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие во встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая пройдет 22 мая в Стамбуле. "22 мая в Стамбуле Дмитрий Медведев примет участие во встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества", - сообщает официальный сайт российского кабмина.
"В повестке дня встречи - рассмотрение стоящих перед Организацией задач, в том числе по расширению практического взаимодействия стран-членов, включая развитие трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры, - говорится в сообщении. - Будет продолжено обсуждение проектов в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, регионального и муниципального управления, наращивания экспортного потенциала государств региона".
Встреча приурочена к 25-летию организации. По ее итогам запланировано принятие совместной декларации.
Во время встречи 3 мая в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Россию к участию в этом саммите. Российский президент Владимир Путин заверил турецкого коллегу в том, что "Россия, безусловно, будет представлена на мероприятии на достойном уровне". Глава российского государства также отметил, что "этот формат регионального взаимодействия весьма полезен". По его словам, вопросы подготовки к саммиту были затронуты на его переговорах 3 мая с Эрдоганом.