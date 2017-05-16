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Медведев примет участие в саммите ОЧЭС 22 мая в Стамбуле

Экономика и бизнес
16 мая, 12:29 UTC+3 МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Встреча приурочена к 25-летию организации. По ее итогам запланировано принятие совместной декларации

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие во встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая пройдет 22 мая в Стамбуле. "22 мая в Стамбуле Дмитрий Медведев примет участие во встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества", - сообщает официальный сайт российского кабмина.

"В повестке дня встречи - рассмотрение стоящих перед Организацией задач, в том числе по расширению практического взаимодействия стран-членов, включая развитие трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры, - говорится в сообщении. - Будет продолжено обсуждение проектов в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, регионального и муниципального управления, наращивания экспортного потенциала государств региона".

Встреча приурочена к 25-летию организации. По ее итогам запланировано принятие совместной декларации.

Во время встречи 3 мая в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Россию к участию в этом саммите. Российский президент Владимир Путин заверил турецкого коллегу в том, что "Россия, безусловно, будет представлена на мероприятии на достойном уровне". Глава российского государства также отметил, что "этот формат регионального взаимодействия весьма полезен". По его словам, вопросы подготовки к саммиту были затронуты на его переговорах 3 мая с Эрдоганом.

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