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Исполнительная служба Украины разрешила арест имущества "Газпрома" в стране

Экономика и бизнес
16 мая, 12:34 UTC+3

Ранее во вторник суд Киева отклонил кассацию российской компании по штрафу на $6,4 млрд

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© Игорь Кубединов/ТАСС

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Исполнительная служба министерства юстиции Украины по обращению Антимонопольного комитета приняла решение об открытии дела о взыскании штрафа с "Газпрома" на $6,4 млрд, а также об аресте имущества компании на территории страны. Об этом сообщил представитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в суде Михаил Новицкий.

"Поступили уже в адрес Антимонопольного комитета постановления об открытии производства по данному делу и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способ", - сказал он.

Высший хозяйственный суд Украины ранее во вторник отказал в удовлетворении кассационной жалобы "Газпрома" на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые обязали выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд гривен (порядка $6,4 млрд по текущему курсу).

По словам Новицкого, у компании есть 3 месяца, чтобы оспорить это решение в Верховном суде.

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