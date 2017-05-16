Исполнительная служба Украины разрешила арест имущества "Газпрома" в стране

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Исполнительная служба министерства юстиции Украины по обращению Антимонопольного комитета приняла решение об открытии дела о взыскании штрафа с "Газпрома" на $6,4 млрд, а также об аресте имущества компании на территории страны. Об этом сообщил представитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в суде Михаил Новицкий.

"Поступили уже в адрес Антимонопольного комитета постановления об открытии производства по данному делу и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способ", - сказал он.

Высший хозяйственный суд Украины ранее во вторник отказал в удовлетворении кассационной жалобы "Газпрома" на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые обязали выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд гривен (порядка $6,4 млрд по текущему курсу).

По словам Новицкого, у компании есть 3 месяца, чтобы оспорить это решение в Верховном суде.