Делегация Крыма представит на ПМЭФ инвестпотенциал региона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Делегация Республики Крым представит инвестиционный потенциал региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в июне в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Программа участия крымской делегации в этом форуме в настоящее время формируется. На следующем заседании совмина министерство экономического развития (Крыма) будет показывать, какой будет стенд и какие проекты будут представлены на этом форуме", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС.
Он сообщил, что Крым планирует в рамках ПМЭФ заключить ряд соглашений, не уточнив, каких именно. "Будут соглашения заключены, программа большая планируется, и я сам лично буду принимать в нем участие", - отметил глава республики. "Надеюсь, что мы там найдем партнеров, по крайней мере мы всегда с этого форума возвращались с конкретными результатами", - добавил он.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.