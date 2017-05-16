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Акции "Яндекса" снизились на 3,3% на фоне украинских санкций

Экономика и бизнес
16 мая, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

При этом до информации о санкциях акции "Яндекса" росли в пределах 2%

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на торгах Московской биржи снижались на 3,3%, до 1,565 руб. за бумагу, на фоне введения Украиной санкций в отношении деятельности компании, а также всех ее сервисов на территории страны. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

При этом до информации о санкциях акции "Яндекса" росли в пределах 2%. По состоянию на 13:04 мск снижение составляет 1,85%, или 1,592 руб. за акцию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов.

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