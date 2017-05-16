Минфин: возраст покупателя алкоголя через интернет будет контролироваться при доставке

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Контроль над временем продажи алкоголя через интернет и возрастом покупателя будет осуществляться не в момент покупки на сайте, а в момент доставки с помощью специального сканера и договора купли-продажи. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Сейчас в части розничной торговли в регионах действуют временные ограничения на розничную торговлю алкоголем. Исполнение договора купли-продажи будет разрешено только до 11 часов вечера (23:00 мск - прим. ТАСС). То есть вам должны доставить алкогольную продукцию только до 11 часов вечера. Будет привязка не к моменту покупки, когда в интернете вы купили, а к моменту, когда вам привезли", - рассказал Сазанов.

Он пояснил, что в момент доставки заказа курьер будет с помощью сканера погашать марку на договоре, тем самым фиксируя время доставки, а также покупатель должен будет предъявлять паспорт. Время продажи в каждом регионе будет зависить от действующих там ограничений. Такие требования, по словам Сазанова, прописаны в подготовленном законопроекте.

Ранее Сазанов сообщил, что законопроект, разрешающий торговлю алкоголем через интернет, подготовлен, и Минфин уже во вторник готов отправить его на ознакомление в Совет Федерации.

Сазанов отметил, что до конца года Минфин внесет этот законопроект в Госдуму.

Как ранее заявлял замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев, основные трудности при разработке законопроекта связаны с установлением способов контроля над возрастом покупателей и временем продаж. Других препятствий к разрешению продажи алкоголя в интернете Минэкономразвития не видит.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, заявлял, что доставка должна осуществляться только в часы, когда в РФ разрешена торговля алкоголем. Принимать покупку сможет только совершеннолетний, а расплатиться можно будет лишь банковской картой.

Контроль сайтов

Кроме того, Минфин нашел решение, как контролировать сайты, которым будет разрешено торговать алкоголем, с помощью выделения таких интернет-ресурсов в специальную доменную зону ЕГАИС. Об этом Алексей Сазанов сообщил, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Если интернет-торговля будет разрешена, то возникает справедливый вопрос, как это будет администрироваться. Мы пошли по пути, что создаем специальную зону ЕГАИС. Имена сайтов в этой зоне может выдавать только РАР (Росалкогольрегулирование - прим. ТАСС), любые иные сайты, которые будут вне зоны ЕГАИС, через которые будет распространяться алкоголь, будут подлежать автоматической блокировке", - сказал Сазанов.

Он подчеркнул, что таким образом организации, которые не имеют лицензии на продажу алкоголя через интернет, не смогут попасть в эту доменную зону, потому что администратором зоны ЕГАИС является РАР. "Будет жесткая привязка интернет-адреса к лицензии, то есть один интернет адрес на одну лицензию. На наш взгляд, с точки зрения администрирования, какие-то лазейки, получение в доменной зоне ЕГАИС каких-то интернет-адресов, они полностью закрыты", - сказал Сазанов.

Таким образом, по мнению Минфина, у Минкомсвязи будет полный инструментарий для блокировки всех посторонних сайтов в автоматическом режиме, которые не находятся в зоне ЕГАИС.

По словам президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, в настоящий момент существуют тысячи сайтов, которые продают алкоголь, и механизм блокировки этих интернет-ресурсов очень сложный. "С момента, когда этот сайт обнаружен, до момента решения прокуратуры и так далее, проходит порядка трех месяцев. Это в современной сети позволяет создавать зеркала, новые страницы. То есть мы, по большому счету, теми методами, которые существуют в стандартной законодательной практике, не можем бороться с вопросом, касающимся нелегального распространения алкоголя", - отметил Косарев.

История вопроса

В 2016 году Минэкономразвития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю алкоголем, сигаретами, лекарствами, медицинскими изделиями, ювелирными изделиями, а также отдельными продовольственными товарами. В настоящее время законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет разрабатывается в Минпромторге.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что надеется на легализацию дистанционной продажи алкоголя уже до конца 2017 года. По его словам, Минпромторг готов поддержать электронную продажу всех алкогольных напитков, хотя Минздрав одобряет продажу только слабоалкогольных. По мнению Мантурова, разницы между обычным магазином и интернет-магазином фактически нет, поскольку нарушить ограничения можно в обоих случаях - например, продавец допустит продажу спиртного несовершеннолетним или покупатель воспользуется чужой картой.