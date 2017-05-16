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Комитет Госдумы поддержал проект о порядке регистрации искусственных объектов на Каспии

Экономика и бизнес
16 мая, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В случае принятия документа закон вступит в силу через шесть месяцев после его опубликования

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Регистрация расположенных на российском участке дна Каспийского моря искусственных островов, установок, сооружений и прав на них будет осуществляться в единообразном порядке. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Законопроект разработан правительством РФ в целях законодательного закрепления единообразного подхода к регистрации прав на объекты обустройства месторождений углеводородного сырья, расположенных во внутренних морских водах, территориальном море, а также на российском участке дна Каспийского моря.

"Правовой статус Каспийского моря как внутриконтинентального водоема, не имеющего естественного соединения с мировым океаном, не регламентируется нормами международного морского права, в частности положениями Конвенции ООН по морскому праву. В связи с этим в нем отсутствуют "традиционные" морские пространства, такие, как территориальное море, исключительная экономическая зона, континентальный шельф", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Учитывая международный правовой статус и в связи с этим особое регулирование отношений по использованию континентального шельфа РФ и российского участка дна Каспийского моря, вопросы регистрации прав на объекты обустройства морских месторождений на указанных территориях должны иметь особое регулирование, указывается в пояснительной записке.

В настоящий момент постановлением правительства предусмотрено, что регистрация искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, и прав на них осуществляется Росприроднадзором в специальном реестре - реестре искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе РФ, и прав на них. Законопроект распространяет применение этих правил также в отношении объектов обустройства морских месторождений углеводородного сырья, расположенных во внутренних морских водах, территориальном море, а также на российском участке дна Каспийского моря, на лицензионных участках недр, не затрагивая вопросы правового статуса российского участка дна Каспия. Предполагается, что регистрация соответствующих объектов, расположенных на российском участке дна Каспийского моря, будет осуществляться в порядке, установленном правительством РФ.

Предусматривается, что в случае принятия документа закон вступит в силу через шесть месяцев после его опубликования.

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