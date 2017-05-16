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РФ в 2017 г. впервые за три года не будет сокращать объемы переработки нефти

Экономика и бизнес
16 мая, 14:37 UTC+3

Показатель сохранится на уровне прошлого года

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россия, которая начиная с 2014 года сокращала объем переработки нефти, в этом году планирует сохранить этот показатель на уровне прошлого года.

При этом модернизация заводов и увеличение производства светлых нефтепродуктов при сокращении выпуска мазута будет продолжено, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов.

"Мы ожидаем, что объем переработки нефти в 2017 году будет не ниже уровня прошлого года (в прошлом году было переработано 279,4 млн тонн - прим. ТАСС). В первом полугодии мы достигнем 138,3 млн тонн", - сообщил он.

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