РФ в 2017 г. впервые за три года не будет сокращать объемы переработки нефти

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россия, которая начиная с 2014 года сокращала объем переработки нефти, в этом году планирует сохранить этот показатель на уровне прошлого года.

При этом модернизация заводов и увеличение производства светлых нефтепродуктов при сокращении выпуска мазута будет продолжено, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов.

"Мы ожидаем, что объем переработки нефти в 2017 году будет не ниже уровня прошлого года (в прошлом году было переработано 279,4 млн тонн - прим. ТАСС). В первом полугодии мы достигнем 138,3 млн тонн", - сообщил он.