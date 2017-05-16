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Профицит бензина в России в 2017 г. достигнет 2,1 млн т

Экономика и бизнес
16 мая, 14:42 UTC+3 МОСКВА 16, мая. /ТАСС

По словам замминистра энергетики Кирилла Молодцова, будет произведено 37,6 млн тонн автомобильного бензина класса 5

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Исключение из соглашения с Белоруссией ее обязательства поставлять в Россию не менее 1 млн тонн нефтепродуктов не представляет угрозы для внутреннего российского рынка, так как в 2017 году профицит бензина на рынке РФ достигнет 2,1 млн т.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов.

Интервью

Кирилл Молодцов

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"Мы уже прошли этап, когда это было возможно. Рынок дизельного топлива сейчас глубоко профицитен, что касается автомобильного бензина, то в 2017 году мы произведем 37,6 млн тонн автомобильного бензина класса 5 при внутреннем потреблении примерно 35,5 млн тонн", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках топливного дефицита в России из-за ситуации с Белоруссией.

Ранее несколько лет подряд на внутреннем российском рынке сохранялась ситуация, при которой в России наблюдался дефицит производства бензина. Недостающая часть при этом покупалась в Белоруссии.

Отвечая на вопрос, куда компании будут девать излишки, Молодцов заметил, что их, скорее всего, будут продавать на внешних рынках.

Замминистра также добавил, что мощности российских НПЗ на конец 2016 года составили около 300 млн тонн при объеме первичной переработки в 279,4 млн тонн. То есть запас мощности в России составляет где-то 20 млн тонн. "Но мы не считаем, что от них нужно массово избавляться. НПЗ периодически ремонтируются, и нам нужна некая подушка безопасности", - считает Молодцов.

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