Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: МРОТ должен быть приравнен к прожиточному минимуму в ближайшие 2 года

Экономика и бизнес
16 мая, 15:04 дата обновления: 16 мая, 15:16 UTC+3

Премьер-министр сообщил, что соответствующий законопроект уже разрабатывается

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Задача по выравниванию МРОТ по прожиточному минимуму должна быть решена в ближайшие 2 года, подтвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В ближайшие два года я поставил задачу, сейчас проект готовится, мы подтащим полностью минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Это сделать нужно обязательно", - сказал он, отвечая на вопросы работников Невского завода в Санкт-Петербурге.

Медведев добавил, что эта задача требует финансирования. "Я помню, что мы в последние годы существенно подтянули МРОТ к прожиточному минимуму, довели его до 7 тысяч 509 рублей, он у нас был запредельно низкий, скажем по-честному",-сказал премьер.

С 1 июля этого года, напомнил Медведев, эта сумма составит 7,8 тысячи рублей.

Смотрите также

Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума

Топилин: МРОТ планируется увеличивать до прожиточного минимума трудоспособного населения

Эксперт: увеличение МРОТ до прожиточного минимума ударит по малому бизнесу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
5
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении
Темы дня
Загрузка...
Реклама