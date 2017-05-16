Медведев: МРОТ должен быть приравнен к прожиточному минимуму в ближайшие 2 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Задача по выравниванию МРОТ по прожиточному минимуму должна быть решена в ближайшие 2 года, подтвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В ближайшие два года я поставил задачу, сейчас проект готовится, мы подтащим полностью минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Это сделать нужно обязательно", - сказал он, отвечая на вопросы работников Невского завода в Санкт-Петербурге.
Медведев добавил, что эта задача требует финансирования. "Я помню, что мы в последние годы существенно подтянули МРОТ к прожиточному минимуму, довели его до 7 тысяч 509 рублей, он у нас был запредельно низкий, скажем по-честному",-сказал премьер.
С 1 июля этого года, напомнил Медведев, эта сумма составит 7,8 тысячи рублей.