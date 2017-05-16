Европарламент одобрил доклад о защите финансовых интересов Евросоюза

ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Европейский парламент одобрил на своей пленарной сессии 16 мая в Страсбурге доклад "О защите финансовых интересов Европейского союза и борьбе против финансовых преступлений". Доклад составлен по итогам 2015 года.

В нем подчеркивается, что "защита финансовых интересов ЕС должна оставаться одной из главных целей в осуществлении политики сообщества, так как это одновременно позволяет укреплять доверие граждан, которые убеждаются, что их деньги правильно используются, так и добиваться наилучшего применения каждого евро из выделяемых средств".

Усилить борьбу

В докладе подчеркивается, что "Европейской комиссии надлежит удвоить свои усилия по борьбе с финансовыми преступлениями и нарушениями с тем, чтобы повысить ее эффективность, и чтобы эта борьба приводила к конкретным, удовлетворительным результатам". В то же время Европарламент констатирует, что "существующие в настоящее время различия между юридическими и административными системами стран-членов ЕС усложняет борьбу против финансовых нарушений и преступлений". Как на значительный недостаток указываются существующие сильные различия в формулярах налоговых деклараций различных стран.

Махинации с НДС

Европарламент указывает на особую важность установить более эффективный контроль, позволяющий воспрепятствовать махинациям с налогом на добавленную стоимость. "НДС представляет собой крупный источник поступлений для казны стран-членов ЕС. В 2014 году в рамках этого налога было собрано около €1 трлн. НДС также обеспечил поступления в бюджет ЕС на уровне €17 677 млн, что составило 12,27% от всего объема доходов Евросоюза в тот год", - говорится в докладе.

Все больше преступлений

В докладе особо подчеркивается, что "Европейский парламент обеспокоен тем, что общее число финансовых преступлений и финансовых нарушений в 2015 году значительно увеличилось - на 36%". При этом в денежном выражении объем действий, рассматриваемых как намеренные махинации и преступления, возрос за год на 18% - с €538 млн до €637,6 млн. В докладе сообщается, что наиболее частым методом таких нарушений является подделка документации (34%).

Расширить сотрудничество

"Европарламент считает, что сотрудничество между Европейской комиссией и странами-членами ЕС в вопросах выявления финансовых преступлений не является достаточно эффективным", - подчеркивается в одобренном докладе. В этой связи Европарламент призывает, в частности, Еврокомиссию "продолжить реализацию программ, направленных на упрощение законодательства, что позволит снизить число финансовых нарушений и преступлений, которые весьма часто связаны именно с существованием сложных процедур и законодательных требований".

Опасная контрабанда

В докладе также обращается внимание на то, что "контрабанда в сфере облагаемых высоким налогом товаров приводит к значительным снижениям поступлений средств в бюджеты как ЕС, так и стран-членов". "От одной только контрабанды сигарет, принимающей в последние годы все большие масштабы, недобор таможенной пошлины составляет, по оценкам, €10 млрд в год", - сообщается в докладе.

В нем указывается на важность увеличения численности работников таможенных служб и повышения эффективности действий таможни, приветствуются проведенные совместные операции.

Европейским управлением по борьбе с мошенничеством (OLAF) и национальными таможнями были захвачены, в частности, 16 млн сигарет и 2 тонны марихуаны. В то же время в докладе подвергаются критике таможенные службы Чехии, Мальты, Кипра, Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Швеции "которые не сообщили ни об одном случае перехвата контрабандных сигарет в 2015 году".

Борьба с коррупцией

В части доклада, посвященной борьбе против коррупции, Европейский парламент выражает сожаление тем, что "Европейская комиссия приняла решение не публиковать второй антикоррупционный доклад, что не позволяет правильно оценить ситуацию в этой сфере в 2015 году". "Это плохой сигнал как в отношении стран-членов ЕС, так и их граждан", - подчеркивается в документе. Парламент считает необходимым периодическую публикацию Еврокомиссией таких докладов, "так как коррупция остается серьезной проблемой для ЕС и входящих в него стран".