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Фрадков: форум "Один пояс - один путь" стал прагматичным сигналом КНР всему миру

Экономика и бизнес
16 мая, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Китайская инициатива стала ответом на кризис предлагавшейся Западом модели глобализации, считает директор Российского института стратегических исследований

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Прошедший 14-15 мая в Пекине форум "Один пояс - один путь" стал отчетливым и прагматичным сигналом КНР всему миру о необходимости сотрудничества. Такое мнение ТАСС выразил директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков.

"Сигнал, который был послан из Пекина всему мировому сообществу, отчетлив и прагматичен, - сказал он. - Сила аргументов сегодня не в громогласных притязаниях на исключительность и мировое лидерство, а в кропотливой и постоянной работе по выстраиванию взаимовыгодного, инклюзивного экономического сотрудничества всех стран мира. Наши китайские партнеры нашли удачный и связующий интересы многих народов и стран проект. Это востребовано и актуально".

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Форум "Один пояс - один путь" в Пекине
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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По мнению Фрадкова, китайская инициатива стала ответом на кризис предлагавшейся Западом модели глобализации. "Действовавшая до недавнего времени модель глобализации переживает кризис, - отметил он. - Ответом на этот кризис становится протекционизм, стремление отгородиться от мира, выстроить новые барьеры. Такой ответ для большинства динамично развивающихся стран неприемлем. Об этом можно наглядно судить по списку участников форума. Президенты и главы правительств 30 стран мира подписали итоговое коммюнике форума, высказавшись за открытый и выгодный для всех процесс глобализации".

Отдельно директор РИСИ остановился на российско-китайских отношениях, суть которых проявилась в ходе форума. "Важно то, что на этом форуме отчетливо проявилось новое качество российско-китайских отношений, - сказал он. - Наши страны не просто партнеры, наши отношения являются опорой для построения новой глобальной экономической и политической системы. Россией предложена модель "большого евразийского партнерства", президентом Владимиром Путиным заявлен конкретный вклад России в работу по достижению общих целей: модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, обустройство Северного морского пути. Это уже конкретика, которая требует выявления на раннем этапе проблем и поиска их решений в интересах всех участников. От этого зависит практическая реализуемость всего проекта".

В Пекине с 14 по 15 мая прошел форум "Один пояс - один путь". В нем приняли участие главы государств и правительств 29 государств, в том числе президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.

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