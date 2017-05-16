Эксперт: важным итогом форума в Пекине стала его поддержка Россией

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Одним из ключевых итогов форума в Пекине стала та символическая поддержка, которую Россия продемонстрировала по отношению к инициативе "Один пояс - один путь". Такое мнение выразил эксперт РСМД Ярослав Лисоволик в ходе видеомоста Москва - Пекин - Шанхай на тему: "Итоги саммита Шелкового пути для России и Евразии".

"Один из ключевых результатов, наверное, самый главный, - мощная поддержка со стороны РФ, стран Евразийского экономического союза по отношению к этому важному мегапроекту, который в текущем глобальном контексте в какой-то степени принимает на себя лидерство с точки зрения интеграционных импульсов в мировой экономике на фоне того, что эти интеграционные импульсы в других регионах явно становятся более слабыми", - сказал он.

Синергия проектов

По словам Лисоволика, поддержка китайской инициативы со стороны РФ свидетельствует о синергии между Евразийским экономическим союзом и проектом, которая, как отметил эксперт, будет только усиливаться. "Если ЕврАзЭС более интегрирован, он становится более конкурентоспособен как проводник торговых, инвестиционных, транспортных потоков. С другой стороны, чем более развита инфраструктура в рамках "Одного пояса - одного пути", тем больше возможностей у евразийских стран для участия в процессах растущей интеграции между Азией и Европой. Поэтому этот элемент взаимоусиления очень важен и будет получать свое развитие", - убежден эксперт.

Стимул безопасности в Евразии

По мнению директора Института Дальнего Востока РАН Сергея Лузянина, форум "Один пояс - один путь" будет способствовать укреплению стабильности в Евразии и со временем может стать дополнительным коллективным институтом безопасности в регионе.

"Этот форум может стать коллективным институтом и механизмом, работающим в направлении достижения безопасности и политического взаимодействия на добровольной основе, - заметил он. - Примером такого совещательного органа может послужить АРФ или СВМДА".

Сотрудничество институтов развития

По словам Лисоволика, реализация проекта "Один пояс - один путь" способна изменить не только транспортную инфраструктуру Евразии, но и финансовую. "Действительно в рамках этого проекта меняется не только транспортная инфраструктура, потенциально меняется и финансовая - и с точки зрения взаимодействия банков развития, и с точки зрения взаиморасчетов и валют, - сказал он. - И здесь действительно можно воспользоваться реализацией такого мегапроекта для того, чтобы повысить роль национальных валют, взаиморасчетов в национальных валютах, способствовать "дедолларизации" Евразии".

По мнению эксперта, важным инструментом реализации проекта может стать сотрудничество международных институтов развития. "В основном на форуме говорилось о роли Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), о роли банка БРИКС, но есть достаточно много банков развития, которые могут быть вовлечены в процесс", - сказал он.

Так, отметил Лисоволик, софинансирование проектов в рамках инициативы "Один пояс - один путь" могут осуществлять Евразийский банк развития и Новый банк развития (НБР) БРИКС. "Евразийский банк развития подписал меморандум о взаимодействии с банком БРИКС в апреле этого года, мы реализуем уже совместные проекты", - напомнил он. "Помимо нашего банка, есть целый ряд других институтов развития и в Южной Азии с участием крупнейших стран этого региона, которые могли бы участвовать на основе софинансирования масштабных инфраструктурных проектов", - добавил Лисоволик.

В Пекине 14-15 мая проходил первый международный экономический форум "Один пояс - один путь". В нем приняли участие главы государств и правительств 30 государств, а также руководители ряда международных организаций. В числе почетных участников - президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. По итогам форума было принято совместное коммюнике.