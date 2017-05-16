Власти Татарстана и АСВ создадут рабочую группу для помощи пострадавшим вкладчикам

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана совместно с госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) создадут рабочую группу, которая будет взаимодействовать с кредиторами банков-банкротов республики по включение в реестр страховых выплат. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

"Для обеспечения прозрачности и открытости ликвидационных процедур, включая организацию торгов, реализацию имущества банка, выбор электронной площадки, установления справедливой цены реализации, создается совместная рабочая группа из представителей органов исполнительной власти Республики Татарстан и представителей Агентства по страхованию вкладов", - сказано в сообщении.

Группа будет взаимодействовать с кредиторами по включению их в реестр страховых выплат АСВ, а также по работе с имуществом и оказывать информационное сопровождение. Достигнута договоренность о том, что комитеты кредиторов на период конкурсного производства в рамках ликвидации ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Интехбанк" будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банка - физических лиц и представителей предпринимателей.

"Данное решение позволит провести конкурсные процедуры под пристальным контролем со стороны заинтересованных лиц и общественности", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее власти региона объявили о создании специальной коммерческой организации, которая будет получать земли, реализовывать на них инвестпроекты, и за счет прибыли компенсировать потери пострадавшим от отзыва лицензий банков Татарстана.

Банковский кризис в Татарстане

С конца декабря прошлого года в Татарстане разразился масштабный банковский кризис. В результате чего Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор Банка. В начале апреля этого года все три банка были признаны Арбитражным судом республики по искам Центробанка РФ.

Позже, 5 апреля, регулятор лишил лицензии еще одну местную кредитную организацию - Татагропромбанк. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор Банк - 231-е, Татагропромбанк - 400-е место по величине активов на 1 марта 2017 года.

Затем Банк России ввел временную администрацию еще в одном татарстанском банке - Спурт Банке - в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" сроком на 6 месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца.