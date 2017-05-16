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"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев

Экономика и бизнес
16 мая, 16:17 UTC+3

Таким образом, действия Киева не окажут негативного влияния на бизнес компании

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Яндекс" считает, что санкции украинских властей не окажут влияния на его бизнес и скорее навредят украинским пользователям. Об этом говорится в сообщении компании.

"К сожалению, решение украинских властей касается не только нас. Это санкции против 11 млн украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния", - говорится в заявлении "Яндекса".

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