"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Яндекс" считает, что санкции украинских властей не окажут влияния на его бизнес и скорее навредят украинским пользователям. Об этом говорится в сообщении компании.
"К сожалению, решение украинских властей касается не только нас. Это санкции против 11 млн украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния", - говорится в заявлении "Яндекса".