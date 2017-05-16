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Импорт продовольствия в РФ снизился за три года в 1,7 раза

Экономика и бизнес
16 мая, 15:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, мая. /ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил рост собственного производства в аграрной сфере - в 2016 году прирост сельхозпроизводства составил почти 5%

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Импорт продовольствия в Россию за три года снизился в 1,7 раза, собственное производство в аграрной сфере растет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

"Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья за три года снизился в 1,7 раза, в том числе, в результате, конечно, тех решений, как административных, так и экономических, которые были приняты, включая, конечно, и запрет на поставки из отдельных стран, (это) тоже свою лепту внесло", - сказал глава правительства.

Он добавил, что "за счет продуманной государственной политики удалось нарастить производство собственной сельхозпродукции".

Так, напомнил глава кабмина, в 2016 году прирост сельхозпроизводства в РФ составил почти 5%. "Мы действительно обеспечиваем сегодня себя очень важными составляющими в рамках программы продовольственной безопасности, эти показатели у нас на высоком уровне находятся", - сказал Медведев.

Кроме того, глава кабмина обратил внимание, что быстрее плановых показателей снижается зависимость РФ от импорта в таких отраслях как нефтегазовое машиностроение (уровень поставок из-за рубежа составил 45,5% вместо плановых 56%), радиоэлектронная промышленность (54% вместо 69%). Есть и отрасли с низкой зависимостью от импорта, например, в транспортном машиностроении она составляет всего 3%.

Как напомнил премьер, в целом в прошлом году на импортозамещение было направлено почти 375 млрд рублей, в том числе 105 млрд рублей средств господдержки. "Мы исходим из необходимости проведения более активного курса по продвижению интересов российских производителей", - констатировал Медведев, подчеркнув, что эта работа будет продолжена.

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