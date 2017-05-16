Власти Москвы потратят на дорожно-мостовое строительство 409 млрд рублей

Российские боксеры примут участие в чемпионате Европы на УкраинеСпорт 16 мая, 16:27
Минобороны РФ выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCryАрмия и ОПК 16 мая, 16:26
Лавров доложил Путину о встрече с ТрампомПолитика 16 мая, 16:22
Участникам акции "Ночь в музее" в Москве предстоит открыть секретные местаКультура 16 мая, 16:22
К концу века снег на Гавайях исчезнетСоциальная ответственность 16 мая, 16:11
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнуждПолитика 16 мая, 16:10
Медведев утвердил новое положение о космонавтах РФКосмос 16 мая, 16:09
Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с американцамиСпорт 16 мая, 16:08
Юбилейный Каннский кинофестиваль пройдет при повышенных мерах безопасностиКультура 16 мая, 16:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в рамках адресной инвестиционной программы потратят на дорожно-мостовое строительство в районах столицы в период с 2017 по 2019 год около 409 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
"За следующие три года мы планируем построить 276 крупных дорог и 46 крупных пешеходных переходов. Всего на дорожно-мостовое строительство будет потрачено 409 млрд рублей", - сказал он.
По его словам, из наиболее масштабных проектов планируется завершить в 2018 году строительство Северо- Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе, завершающие работы ведутся в южной части Северо-Западной хорды на Вяземской улице. Кроме того, на завершающей стадии находятся строительные работы от Мичуринского проспекта до Можайского шоссе, фактически это будет дублер участка МКАД.
"По Северо-Западной хорде завершены работы от Алабяно- Балтийского тоннеля до Дмитровки. Также выполнена реконструкция до улицы Народного ополчения. Еще остается ряд завершающих строительных работ с улицами Крылатская и Ярцевская", - подчеркнул Бочкарев.
Адресная инвестиционная программа представляет собой документ, устанавливающий распределение, предусмотренных в госпрограммах Москвы и непрограммных расходах бюджета столицы на очередной финансовый год и плановый период, средств городского бюджета, бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов.