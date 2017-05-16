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Власти Москвы потратят на дорожно-мостовое строительство 409 млрд рублей

Экономика и бизнес
16 мая, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В течение трех лет в столице планируется построить 276 крупных дорог и 46 пешеходных переходов

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в рамках адресной инвестиционной программы потратят на дорожно-мостовое строительство в районах столицы в период с 2017 по 2019 год около 409 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"За следующие три года мы планируем построить 276 крупных дорог и 46 крупных пешеходных переходов. Всего на дорожно-мостовое строительство будет потрачено 409 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, из наиболее масштабных проектов планируется завершить в 2018 году строительство Северо- Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе, завершающие работы ведутся в южной части Северо-Западной хорды на Вяземской улице. Кроме того, на завершающей стадии находятся строительные работы от Мичуринского проспекта до Можайского шоссе, фактически это будет дублер участка МКАД.

"По Северо-Западной хорде завершены работы от Алабяно- Балтийского тоннеля до Дмитровки. Также выполнена реконструкция до улицы Народного ополчения. Еще остается ряд завершающих строительных работ с улицами Крылатская и Ярцевская", - подчеркнул Бочкарев.

Адресная инвестиционная программа представляет собой документ, устанавливающий распределение, предусмотренных в госпрограммах Москвы и непрограммных расходах бюджета столицы на очередной финансовый год и плановый период, средств городского бюджета, бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов.

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