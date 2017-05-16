ЦБ видит ряд проблем, которые нужно решить для развития "зеленого" финансирования

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Банк России намерен заняться проработкой ряда вопросов для развития "зеленого" финансирования, сообщил представитель департамента развития финансовых рынков ЦБ Денис Григорьев на круглом столе в Госдуме.

"Зеленое" финансирование - это финансирование проектов во благо экологии и природе. Сейчас в мире банки выдают кредиты на такие проекты, а также есть "зеленые" облигации, деньги от размещения которых идут на подобные проекты.

"Существует ряд проблем в зеленом финансировании, которые надо решить: это терминология, оценка зелености проектов, определение направлений и сегрегация денежных потоков в части финансирования и собственно развитие инфраструктуры. Все это будет прорабатываться Банком России", - сообщил Григорьев.

По его словам, на первичном этапе ЦБ инициировал переговоры с рейтинговыми агентствами в части верификации и сертификации "зеленых" финансовых продуктов.

Ранее о создании инвестфонда, который будет инвестировать в "зеленые" облигации, задумался Внешэкономбанк, сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков в конце апреля.