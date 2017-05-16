Компания украинского бизнесмена выиграла торги по продаже ЛВЗ в Карелии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Фирма экс-председателя совета директоров украинской компании Nemiroff Александра Глуся победила на торгах по продаже Петрозаводского ликероводочного завода (ЛВЗ) "Петровский", который приостановил свою деятельность в феврале 2017 года. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Открытый аукцион по продаже имущественного комплекса и торговых марок филиала ОАО "Росспиртпром" Петрозаводский ликероводочный завод "Петровский" выиграло ООО "Алковорлд", - сказал источник.

Он уточнил, что ООО "Алковорлд" зарегистрировано в апреле 2017 года в Петрозаводске. Уставной капитал компании составляет 80 млн рублей. "Единственным учредителем ООО "Алковорлд" является украинский бизнесмен Александр Глусь", - сказал источник.

В правительстве Карелии и ОАО "Росспиртпром" не комментируют итоги торгов. В марте 2017 года врио главы Карелии Артур Парфенчиков написал на своей странице в Facebook, что встречался в Москве "с председателем Совета директоров "Nemiroff Холдинг" Глусем А.С". Директор компании ООО "Алковорлд" Анатолий Белых, который ранее возглавлял ликероводочный завод "Петровский", сказал ТАСС, что "документов по аукциону он пока не имеет" и поэтому не комментирует его итоги, а также не называет дату возобновления производства. В то же время он отметил, что "производство на ликероводочном заводе в Петрозаводске сохранится".

Петрозаводский ликероводочный завод основан в 1897 году, в 2000 году предприятие вошло в состав госкомпании "Росспиртпром". В 2016 предприятие выпустило 363 тыс. декалитров алкогольной продукции, увеличив за год объемы производства на 20%. В феврале 2017 года завод приостановил свою деятельность, а позже его имущество и 20 товарных знаков "Росспиртпром" выставил на торги с начальной ценой в 113 млн 967 тыс. рублей.

Водочная группа Nemiroff основана в 1992 году на Украине Степаном Глусем. Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemiroff насчитывает более 40 видов продукции. Основные торговые марки - Nemiroff "Украинская медовая с перцем", Nemiroff Original, Nemiroff "Острая клубника", "Ясень", "Немировская", Nemiroff Premium, LEX.