Минпромторг считает оптимальной ценой бутылки водки 100-130 рублей

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минпромторг считает, что государство должно сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на снижение цен на легальный алкоголь. Оптимальная цена на водку составляет 100-130 рублей за бутылку 0,5 л, говорится в материалах министерства к совещанию в Совете Федерации.
Кроме того, министерство предлагает снять избыточные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Например, легализовать интернет-торговлю алкоголем, допустить продажу алкогольной продукции в нестационарных объектах сельской местности, разрешить торговлю алкогольной продукцией на розничных рынках, в магазинах при АЗС, в санаторно-курортных учреждениях и на спортивных объектах.
Кроме того предлагается дифференцировать стоимость лицензии на продажу алкогольной продукции. В Москве и Санкт-Петербурге ее стоимость должна составлять 65 тыс. руб., в остальных городах РФ - 25 тыс. руб., а в сельских поселениях - 3,5 тыс. руб., уверены в Минпромторге.
В то же время, Минпромторг настаивает на запрете розничной продажи пищевой спиртосодержащей продукции ("пищевых добавок"), называя их алкогольным суррогатом. При этом нельзя запрещать продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, подчеркивается в материалах. Это связано с тем, что многие такие жидкости являются товарами повседневного спроса. Для пресечения употребления спиртосодержащих лекарств в качестве алкогольных напитков Минпромтогр предлагает создать список препаратов, для которых будет установлено ограничение по объему тары.