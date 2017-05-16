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Минпромторг считает оптимальной ценой бутылки водки 100-130 рублей

Экономика и бизнес
16 мая, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В министерстве также предлагают снять избыточные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минпромторг считает, что государство должно сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на снижение цен на легальный алкоголь. Оптимальная цена на водку составляет 100-130 рублей за бутылку 0,5 л, говорится в материалах министерства к совещанию в Совете Федерации.

Кроме того, министерство предлагает снять избыточные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Например, легализовать интернет-торговлю алкоголем, допустить продажу алкогольной продукции в нестационарных объектах сельской местности, разрешить торговлю алкогольной продукцией на розничных рынках, в магазинах при АЗС, в санаторно-курортных учреждениях и на спортивных объектах.

Кроме того предлагается дифференцировать стоимость лицензии на продажу алкогольной продукции. В Москве и Санкт-Петербурге ее стоимость должна составлять 65 тыс. руб., в остальных городах РФ - 25 тыс. руб., а в сельских поселениях - 3,5 тыс. руб., уверены в Минпромторге.

В то же время, Минпромторг настаивает на запрете розничной продажи пищевой спиртосодержащей продукции ("пищевых добавок"), называя их алкогольным суррогатом. При этом нельзя запрещать продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, подчеркивается в материалах. Это связано с тем, что многие такие жидкости являются товарами повседневного спроса. Для пресечения употребления спиртосодержащих лекарств в качестве алкогольных напитков Минпромтогр предлагает создать список препаратов, для которых будет установлено ограничение по объему тары.

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