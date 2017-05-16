Регионы ПФО запретили ввоз птицы из Татарстана

САРАТОВ, 16 мая. /ТАСС/. Угроза распространения птичьего гриппа стала причиной запрета ввоза птицы, мяса и яиц, а также растительных кормов в ряде регионов Поволжского Федерального округа.

Запрет на ввоз уже ввели в Пермском крае, Республике Чувашия, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях.

"На территории Республики Татарстан осложнилась эпизоотическая ситуация по заболеванию птиц гриппом. Чтобы предотвратить занос инфекции, до 15 ноября 2017 года введен запрет на ввоз живой птицы, птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, отгруженных на территории Татарстана", - уточнили в управлении ветеринарии Правительства Саратовской области.

В государственной ветеринарной инспекции Пермского края в свою очередь подчеркнули: для того, чтобы болезнь не распространилась, необходимо ограничить не только ввоз животных всех видов, но и продуктов животного и растительного происхождения, кормов и инвентаря.

Жителей предупредят

Вспышка птичьего гриппа была выявлена на крупном птицекомплексе Татарстана "Лаишевский". Здесь за период с 3 по 8 мая пало около 5 тыс. голов. По данным ветнадзора, предположительный источник инфекции - дикие птицы. В связи с этим в Оренбургской области решено не только усилить контроль за ввозом на территорию региона живых животных и птицы, но и провести карантин мест стоянок и гнездования перелетных птиц.

В Чувашии власти особый упор делают на предупреждение индивидуальных предпринимателей и местных жителей, содержащих личные хозяйства. По словам председателя правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Сергея Артамонова, в республике утвержден комплексный план профилактических мероприятий.

Так, предпринимателей предупреждают о необходимости застраховать поголовье и запастись дезинфицирующими средствами. Жителям деревень и сел, содержащих в личном хозяйстве кур и уток, раздадут памятки.

Предприятия переходят на "закрытый режим"

Как сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства Пензенской области, где также введено временное ограничение на ввоз продукции птицеводства из Татарстана, все подобные предприятия региона работают сейчас в режиме "закрытого типа".

"В настоящий момент в области работают свыше 10 крупных и средних птицеводческих хозяйств. Везде обстановка благополучная", - прокомментировали в минсельхозе региона.

По словам начальника отдела обеспечения биологической безопасности агентства ветеринарии Ульяновской области Андрея Силантьева, на данный момент особую опасность представляет несанкционированный ввоз домашней птицы из других регионов. "Для предотвращения заноса вируса птицеводческие предприятия должны работать в режиме "предприятия закрытого типа", а торговля домашней птицей осуществляться строго в определенных для этого местах", - уточнил Силантьев.

Карантин в Татарстане

Ранее ТАСС сообщал, что 10 мая в Татарстане ввели карантин на 3 месяца на территории птицекомплекса "Лаишевский", где у павших птиц был выявлен птичий грипп, все поголовье комплекса в 447,8 тыс. голов будет уничтожено.

Позже управление ветеринарии Кабинета министров Татарстана выявило новые очаги заболевания - на ферме и в частных подворьях в Нурлатском, Рыбо-Слободском, Ютазинском районах и Казани.

"Указом президента Республики Татарстан установлены ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу птиц на период до их отмены на отдельных территориях указанных районов", - добавили в пресс-службе управления.