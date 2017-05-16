Корпорация МСП и концерн Wilo SE подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Корпорация по развитии малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), один из ведущих мировых производителей насосного оборудования для систем отопления - германский концерн Wilo SE и Восточный комитет германской экономики подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает обеспечение доступа российских малых и средних предприятий к закупкам ООО "Вило Рус" (дочерняя компания Wilo SE), сообщает корр. ТАСС с церемонии подписания.

Документ подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, гендиректор ООО "Вило Рус" Йенс Даллендоерфер и председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле.

Как отметил Браверман, соглашение поможет малым и средним российским предприятиям научиться исполнять контракты на высоком уровне.

Соглашение предусматривает создание дорожной карты, состоящей из трех частей: первая часть заключается в поиске поставщиков из числа российских малых и средних компаний по закупкам германского концерна, вторая часть касается организации взаимодействия между заказчиком и исполнителем, третья часть предусматривает формирование рабочей группы по "доращиванию" поставщиков.

"Данное соглашение позволит расширить рынки сбыта и повысить конкурентоспособность среди российских представителей малого и среднего бизнеса", - добавил Браверман.

Гендиректор ООО "Вило Рус" отметил, что видит большие возможности для локализации производства компании с помощью сотрудничества с малыми и средними предприятиями. "Мы уже открыли фабрику в Ногинске, инвестиции составили порядка €35 млн. Сегодняшняя договоренность предусматривает возможность заключения специнвестконтракта с Минпромторгом России по достижению уровня локализации производства в 85%", - сказал Даллендоерфер.